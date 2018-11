Stiri pe aceeasi tema

- Aparitia virusului pestei porcine africane in judetul Dolj a creat panica in randul oamenilor. Dupa ce initial localnicii din satul Comanicea, comuna Secu, au refuzat sa colaboreze cu autoritatile, ulterior au ales sa isi sacrifice animalele la adapostul noptii pentru ...

- Un localnic din Dumbravita a gasit 18 cadavre de porci abandonate pe un camp de la marginea localitatii, langa o groapa de gunoi. Acesta a anunțat autoritațile, care au intervenit imediat și au prelevat probe. Rezultatele au aratat ca porcii nu erau infectați cu virusul pestei porcine africane, iar…

- Reprezentantii fermierilor, ai sindicatelor din domeniul agricol si ai furnizorilor de furaje din Belgia au cerut adoptarea rapida de masuri la nivel european pentru stoparea raspandirii pestei porcine africane, in...

- Reprezentantii WWF Romania trag un semnal de alarma cu privire la consecintele dezastruoase pe care le vor avea asupra faunei salbatice din Romania noile masuri de combatere a pestei porcine africane (PPA) aprobate recent de Ministerul Apelor si Padurilor.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Covasna, intrunit luni, a decis suspendarea pe termen nelimitat a targului de animale din orasul Intorsura Buzaului, dupa confirmarea in judetul Buzau a doua focare de pesta porcina africana. De asemenea, s-a dispus amplasarea de filtre pe caile de acces…

- Reprezentantii asociatiilor de vanatoare si gestionarii fondurilor de vanatoare din Harghita au intensificat patrularile in paduri, iar pe drumurile nationale si judetene au fost instituite filtre, pentru prevenirea pestei porcine africane. Potrivit directorului Directiei Sanitar-Veterinare…

- Extinderea pestei porcine africane ingrijoreaza inclusiv autoritatile din judetele in care nu au fost raportate deocamdata cazuri de imbolnavire. Acestea iau masuri de prevenire a raspandirii virusului. In judetul Botosani s-a solicitat instituirea de filtre ale Politiei la intrarile in judet. In judetul…

- Prefectul judetului Vrancea si membrii ai Comitetului Local de Combatere a Bolilor au avut in ultimele doua zile intalniri in care au discutat pe tema masurilor privitoare la prevenirea aparitiei si raspandirii bolii de pesta porcina pe raza teritoriului judetului Vrancea. Reprezentantii societatilor…