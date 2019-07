Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai buni atleti români ai momentului la categoria juniori 1 si atleti straini de valoare vor lua startul probelor de atletism în zilele de 2 si 3 iulie 2019 pe stadionul Cluj Arena. Competitia reunește la start peste 300 de sportivi din 14 țari: România, Kosovo, Albania,…

- Iubitorii sportului sunt așteptați pe stadionul Cluj Arena, in intervalul 2-3 iulie 2019, pentru a urmari in competiție cei mai valoroși atleți romani și straini ai momentului, reuniți in cadrul Campionatului Balcanic de Atletism pentru Juniori 1. Intrarea este libera. Ajunsa la cea de-a 49-a ediție,…

- JOI, 27 IUNIE 17.00 Sange și aur – In umbra lui Ady, plimbare in „Orașul sangelui” Turul va fi ghidat, in limba maghiara, de Imre Zoltan. Intalnire in fața Garii. 18.30-20.30 Concertul Orchestrei de Muzica Populara Madaraș Loc: Casa De Cultura a Sindicatelor Organizator: Asociația…

- Aproximativ 50 de profesionisti ai structurilor de actiuni speciale din Romania, dar si din Republica Moldova si Slovacia, participa, la Miercurea Ciuc, la un stagiu de pregatire devenit traditional. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita, Gheorghe Filip,…

- 'La 8 ani de cand a fost infiintata, Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunarii se afla la un moment de rascruce, iar noi vom face tot ce este posibil pentru a dezvolta un nou plan de actiune, care sa o transforme intr-o strategie adecvata urmatorului deceniu. Comisia este pregatita sa ofere…

- Inaltarea Domnului si Ziua Nationala de pomenire a eroilor Înaltarea Domnului sarbatorita astazi de crestinii ortodocsi si greco-catolici este momentul când, la 40 de zile dupa Înviere, Iisus Hristos S-a ridicat la cer de pe Muntele Maslinilor din Ierusalim. Din…

- Zilele trecute, la Sibiu, s-a disputat ediția a treia a turneului internațional de judo “Cupa Speranțelor”, ce a reunit in jur de 500 de competitori aparținand unor cluburi de profil din țara și strainatate (Austria, Bulgaria, Bosnia, Cehia, Croația, Grecia, Italia, Republica Moldova, Slovacia, Slovenia,…

- Agentia a desfasurat echipe pentru a sprijini autoritatile albaneze 'sa consolideze managementul frontierelor si securitatea' la granita cu Grecia, a informat Comisia Europeana. Grecia este stat membru al Uniunii Europene, iar operatiunea se desfasoara cu acordul 'tuturor tarilor vizate', precizeaza…