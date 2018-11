Zeci de blocuri din București, un PERICOL pentru locatari! Este concluzia unei asociatii care a analizat aceasta problema. Situatia le convine atat dezvoltatorilor, care nu mai investesc in bransamente individuale, cat si distribuitorilor, care taxeaza pentru consum, spun expertii. Insa oamenii care locuiesc acolo risca sa fie debransati si sa plateasca ei cheltuielile sau, mai grav, sa-si vada locuintele in flacari, asa cum s-a intamplat recent in Chiajna. Asociatia ESGA a verificat 150 de blocuri din Bucuresti si Ilfov si spune ca 60 dintre ele erau racordate la reteaua de energie electrica printr-o dispozitie de organizare de santier, desi cladirile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

