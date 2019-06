Stiri pe aceeasi tema

- Vom reveni cu amanunte! Articole pe aceeași tema: Ioan Buda, șeful Poliției Romane, la Recaș. Primele declarații Cautarile pentru prinderea ucigașului polițistului se apropie de Timișoara: urme de sange gasite intr-o casa din Remetea Mare Șeful…

- Autostrada Sibiu – Pitesti: Cel mai important proiect rutier al Romaniei nu mai incepe. Contestatii peste contestatii la licitatia pentru lotul 5 Desi este cel mai important proiect rutier al Romaniei, Autostrada Sibiu – Pitesti inca nu are un constructor pentru capatul dinspre Pitesti, la aproape doi…

- Un autoturism a ajuns de pe șosea, pe trotuar, rasturnat, in urma unui accident rutier care a avut loc azi-dimineața. Incidentul s-a petrecut in Timișoara, pe strada Surorile Martir Caceu. Conform polițiștilor, unul dintre șoferi circula dinspre strada Arieș, pe banda intai, iar atunci cand a virat…

- Deputatul PNL de Timiș Ben Oni Ardelean este incantat ca Muzeul Revoluției, un subiect despre care parlamentarul vorbește inca din anul 2012, va fi, in sfarșit, realizat la Timișoara. Liberalul a precizat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca este important ca acest obiectiv sa fie construit…

- Parfum de epoca in Piața Unirii din Timișoara. Peste 70 de mașini de epoca au putut fi admirate, astazi, in centrul Timișoarei, in cadrul unei noi ediții a evenimentului „Retro Parada Primaverii”. Astfel, in Piața Unirii au fost expuse automobile vechi de zeci de ani, printre care mașini decapotabile,…

- Discuții aprinse au avut loc, astazi, inainte de inceperea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Timiș, in intalnirea pe comisii, cu privire la singurul proiect de hotarare supus votului. Este vorba de aprobarea “Regulamentului de utilizare, folosința gratuita și inchiriere a terenului situat…

- „PSD ține in sertar proiectul legaturii Timișoara – autostrada A1. Toata lumea știe ca Timișoara este prost conectata la autostrada A1. Autostrada trece departe de oraș și se ajunge foarte greu la nodurile existente. Exista un proiect de drum expres care sa lege rapid autostrada de oraș.…

- Reprezentanții CJ Timiș inchiriaza spațiul A5 (Corp A), cu o suprafața de 222,09 metri patrați și de 57 mp de teren aferent frontului. Spațiul poate avea ca destinație activitați tip restaurant, bar și alte activitați de servire a bauturilor, creație și interpretare artistica, informații…