Zeci de balene-pilot, descoperite moarte de turişti pe o plajă din Islanda Balenele au fost descoperite joi de turistii aflati intr-un elicopter care survola peninsula Snaefellsnes. Ei au facut o inregistrare video pe care au dus-o la politie. In pofida numelui, balenele-pilot apartin familiei delfinilor. Pentru moment, nu este clar de ce au esuat sau de cat timp se aflau acolo.



Biologul marin Edda Elisabet Magnusdottir a declarat pentru postul de radio RUV ca una dintre explicatii ar fi faptul ca balenele-pilot sunt animale cu legaturi sociale puternice, ceea ce inseamna ca este posibil ca unele sa le fi urmat pe celelalte pe tarm. In plus, a afirmat ea,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turisti americani aflati intr-un elicopter in vestul Islandei au descoperit circa 50 de balene-pilot moarte pe o plaja, a informat postul de radio RUV, relateaza sambata dpa. Balenele au fost descoperite joi de turistii aflati intr-un elicopter care survola peninsula Snaefellsnes. Ei au…

- Audierea din Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa in scandalul dintre Muzeul de Istorie Naturala „Grigore Antipa” si Institutul „Elie Wiesel”, in cazul posibilei alocari a unui spatiu pentru Muzeul National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului in Romania, a fost amanata…

- Banca de seminte a fost inaugurata in 2014, la Castelul Macea, inconjurat de o gradina botanica, dupa o investitie de 1,6 milioane de euro, din care 961.000 de euro au fost fonduri europene nerambursabile castigate printr-un proiect transfrontalier. Proiectul a fost realizat de Universitatea de…

- Mai multi caini par sa paseasca pe apa in timp trag o sanie de-a lungul unei mari de gheata topita din nord-vestul Groenlandei intr-o fotografie publicata de o echipa de climatologi danezi, relateaza marti Press Association. Imaginea a fost surprinsa la 13 iunie de un specialist in climatologie…

- Pentru al 11-lea an consecutiv, cea mai pasnica tara din lume este Islanda, au conchis analistii care au realizat Global Peace Index 2019, pe baza a 23 de factori, intre care conflictele interne si externe, cheltuielile militare, terorismul si criminalitatea. Islanda este urmata in varful clasamentului…

- Lumea a devenit ceva mai sigura, pentru prima data dupa cinci ani, dar continua sa fie considerabil mai putin pasnica decat acum un deceniu, releva un clasament realizat de Institutul pentru economie si pace (IEP), facut public miercuri, transmite dpa. Pentru al 11-lea an consecutiv, cea mai pasnica…

- Alte tornade de proportiile celei de pe 30 aprilie s-ar putea produce din nou, pana maine seara, in jumatatea de est a tarii. Din pacate, meteorologii nu pot estima locul si intensitatea acestor furtuni violente decat cu cateva minute inainte ca ele sa izbucneasca. Administratia Nationala…

- Nu mai este nicio surpriza sa vezi ca pe Facebook sau Instagram oamenii apar in fotografii alaturi de bani. Specialiștii avertizeaza ca acest obicei te-ar putea costa extrem de scump! Motivul pentru care nu e bine sa publici astfel de poze pe Facebook?