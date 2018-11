Stiri pe aceeasi tema

- Peste 140 de balene pilot au murit pe o plaja izolata din Noua Zeelanda, scrie Guardian. Sambata noapte, departamentul pentru conservarea mediului (DOC) a fost informat despre o eșuare in masa din golful Mason Bay de pe Insula Stewart. Astfel un excursionist care campase in izolata regiune a anunțat…

- Agentia pentru Siguranta Alimentelor din Bulgaria (BFSA) a anuntat joi, 18 octombrie, ca in zona de sud a țarii s-a descoperit virusul gripei aviare la o ferma de rate si una de pui din satul Voivodovo, regiunea Haskovo. Un barbat și-a taiat organul genital și l-a aruncat la gaini. De ce a recurs la…

- Academia Regala suedeza a decis sa acorde Premiul Nobel in Chimie 2018 pentru doua descoperiri. Jumatate cercetatoarei Frances H. Arnold pentru „evolutia dirijata a enzimelor” si cealalta jumatate savantilor George P. Smith si Sir Gregory P. Winter pentru „natura bacteriofaga a peptidelor si anticorpilor”.…

- Jumatate din populatia totala de balene ucigase ar putea disparea in doar cateva decenii din cauza substantelor toxice prezente in oceane, au avertizat oamenii de stiinta, citati joi de Press Association. Bifenilii policlorurati (PCB) au fost utilizati in trecut in procesul de productie…

- Psihoza capsunilor australiene in care s-au gasit ace de cusut a cuprins si Noua Zeelanda, dupa ce un lant de supermarketuri a anuntat duminica descoperirea unor astfel de ace intr-un lot de fructe provenite din Australia, relateaza AFP si EFE. Lantul Countdown a informat ca va retrage de la vanzare…