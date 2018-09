Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oameni cu inima româna au participat la Festivalul Internațional „Centenar Fest”, la Centrul etno-cultural „Vatra”. Timp de doua zile, în cadrul evenimentului dedicat Centenarului Marii Uniri, vizitatorii au avut parte de un concert de exceptie, sustinut…

- Doi barbați cu varsta de 25 și 35 de ani, originari din raionul Nisporeni și Hincești, au fost reținuți, in aceasta dimineața, de ofițerii Direcției Combaterea Crimelor Grave a Inspectoratului Național de Investigații al IGP din Republica Moldova de comun cu cei ai Direcției

- Primaria municipiului Chișinau anunța ca de la inceputul anului curent, in sectorul Centru al Capitalei, au fost demontate și evacuate 108 unitați comerciale stradale, cum ar fi gherete, tarabe sau frigidere.

- Unionisti de pe ambele maluri ale Prutului s-au adunat la Marea Adunare Centenara sambata, 1 septembrie, in Piata Marii Adunari Nationale (PMAN) din Chisinau, acolo unde a ajuns si Marsul Unirii, manifestatia a zeci de unionisti, in frunte cu activistul George Simion si deputatul Constantin Codreanu,…

- Mii de unionisti de pe ambele maluri ale Prutului se aduna la Marea Adunare Centenara sambata, 1 septembrie, incepand cu ora 12.00, in Piata Marii Adunari Nationale (PMAN) din Chisinau, acolo une va ajunge si Marsul Unirii, manifestatia a zeci de unionisti, in frunte cu activistul George Simion si deputatul…

- Nu este o gluma, ci un fapt real: chiar in centrul municipiului Chișinau, in preajma Arcului de Triumf, in buricul targului – cum s-ar spune, o haita de caini ii terorizeaza pe trecatori.

- Vineri, 20 iulie, va avea loc evenimentul de lansare, la care va participa si Veaceslav Saramet - secretar de stat in cadrul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni. Proiectul presupune demararea unor campanii de cercetare, prin metoda interviurilor de istorie orala si a micromonografiilor locale…

- Centrele multifuncționale din raioanele Rezina, Anenii Noi, Cahul și doua din municipiul Chișinau, din cadrul Agenției Servicii Publice (ASP), își extind programul de activitate. Scopul masurii este de a gestiona eficient numarul mare de solicitari de prestare a serviciilor publice în…