- Mijloace si forte de interventie pentru situatii de urgenta din majoritatea judetelor au fost angrenate in Exercitiul national "Seism 2018", care a fost declansat sambata, in jurul orei 9,00, si care a avut drept scenariu un cutremur de 7,5 grade pe scara Richter, cu epicentrul in zona seismica Vrancea,…

- Un amplu exercitiu de simulare a unui cutremur are loc la scara nationala timp de cinci zile. Conform scenariului, a avut loc un cutremur de 7,5 grade pe scara Richter, urmat de mai multe replici, anunta Departamentul pentru Situatii de Urgenta. UPDATE ora 13:15. La exercițiul SEISM 2018 participa și…

- Un incendiu a izbucnit, duminica dimineata, la podul unei cladiri de pe strada Smardan, folosita ca spatiu de depozitare, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti...

- Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența, care gestioneaza serviciul 112, ruleaza pe Windows XP, un software invechit ce nu se mai produce, iar, din cauza uzurii, poate ceda. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a declarat ca e nevoie urgent de modernizare, scrie...

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) anunta ca face verificari la Serviciul de Ambulanta Dambovita, privind modul de gestionare de catre dispecer a unui apel facut de un barbat care preluase un copil ranit intr-un accident. Inregistrarea discutiei a fost facuta publica de chiar barbatul care…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) sustine ca a luat legatura cu producatorii substantelor din compozitia gazelor lacrimogene folosite de jandarmi in 10 august in Piata Victoriei, care au confirmat ca acestea sunt fabricate conform standardelor europene si internationale si ca efectele pe…

- Pompierii militari de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau intervin la aceasta ora în orasul Buhusi, pe strada Garii, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o hala dezafectata, dar care era în curs de modernizare.

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat suplimenteaza echipajele SMURD pentru mitingul din Piața Victoriei pentru a nu afecta interventiile la solicitarile din Bucuresti.