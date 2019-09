Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 70 de mașini de lux, in valoare de 5,5 milioane de dolari, au fost distruse cu buldozerul in Filipine, la ordinea președintelui Rodrigo Duterte, care a supravegheat distrugerea automobilelor.

- Monica Gabor si Mr. Pink sunt putred de bogati! Am aflat cum au castigat fosta doamna Columbeanu si iubitul ei 11 milioane de dolari, in 6 luni! Afacerea in care s-a implicat Moni a explodat, iar noi am tras linie si am facut intregul bilant al averii colosale pe care cei doi o detin!

- Bazinul de inot la standarde europene de pe malul Borcei este aproape gata. Investitia, care se ridica la peste 6 milioane de lei, este realizata prin Compania Nationala de Investitii. Autoritatile locale au anuntat ca au inceput deja primele probe la bazinul de inot didactic.

- Emiratele Arabe Unite (EAU) reprezinta pentru Romania unul dintre cei mai importanti parteneri comerciali, dar si cu potential investitional, din zona Golfului, volumul schimburilor comerciale bilaterale atingand valoarea de 151,26 milioane dolari in prima jumatate a acestui an, conform datelor furnizate…

- Fostul președinte al Sudanului, Omar al-Bashir, destituit de armata pe 11 aprilie, dupa 30 de ani de putere, a fost inculpat sâmbata de catre un tribunal din Khartoum pentru posesie ilegala de fonduri straine și utilizare frauduloasa a acestor fonduri, a spus un judecator, relateaza AFP.Autoritațile…

- Proprietatile Immofinanz din Romania au o valoare de 771,8 milioane euro si reprezinta 17% din portofoliul total al companiei, potrivit unui comunicat de presa remis joi AGERPRES. Portofoliul de investitii in valoare de 642,7 milioane euro include 9 cladiri de birouri (12,2% din portofoliul total…

- Pachete pline de cocaina au fost gasite pe o plaja din Noua Zeelanda, facuta celebra de catre cantareața Taylor Swift dupa ce a filmat videoclipul piesei „ Out of the Woods ” in 2015.

- In urma unui jaf armat care a avut loc la monetaria naționala a Mexicului au fost furate monede de aur in valoare de peste doua milioane de dolari. Indivizi inarmați au furat sute de monede comemorative din aur de la Casa de Moneda, din Ciudad de Mexico. Doi indivizi au amenințat agenții de securitate…