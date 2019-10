Vești bune in ceea ce privește modernizarea sistemului de transport in comun din Timișoara. Nicolae Robu a anunțat ca proiectul cu finanțare europeana privind achiziția a 44 de autobuze electrice articulate de mare capacitate a fost aprobat. Proiectul are o valoare de peste 30 de milioane de euro și va fi realizat in baza unui […] Articolul Zeci de autobuze electrice, cumparate cu bani europeni, vor circula pe strazile Timișoarei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .