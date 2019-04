Stiri pe aceeasi tema

- Un bulgar a fost prins la frontiera cu 75 de arme neletale pe care le transporta catre Lituania și Letonia. Șoferul avea nevoie de o autorizație speciala de transport, pe care nu a putut-o prezenta polițiștilor de frontiera. Granicerii au chemat polițiștii de la Biroul de Arme și Muniții care au indisponibilizat…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit 29.850 de comprimate si 20 de fiole care contin substante dopante cu grad de mare risc, pe care doi cetateni bulgari au incercat sa le introduca ilegal in tara. "In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere…

- Bunuri susceptibile a fi contrafacute in valoare de peste 7.000 lei au fost descoperite de politistii de frontiera de la P.T.F. Vama Veche.Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche au descoperit, ascunse in bagajele a doi cetateni romani, aproximativ…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Calafat I.T.P.F. Giurgiu au depistat doi cetateni turci, care au incercat sa intre ilegal in tara, ascunsi deasupra cabinei unui camion, condus de un cetatean turc.Potrivit Politiei de Frontiera, in data de 15.02.2019, ora 04.00, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Aproximativ 142.000 de comprimate cu substante dopante cu grad mare de risc au fost descoperite de politistii de frontiera intr-un automarfar, la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu, potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera, remis vineri AGERPRES. Automarfarul in care au fost gasite…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Siret au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unui cetațean ucrainean, piese ce aparțineau unor autoturisme, care figurau in bazele de date ca fiind cautate de autoritațile din Olanda și Germania. Ieri, 25 ianuarie…

- Politistii de frontiera si inspectorii vamali de la PTF Portile de Fier I au descoperit doua pachete cu 425 de grame de substanta de culoare alba, susceptibila a fi cocaina, ascunse intr un autoturism in care se aflau doi cetateni romani, a informat duminica IGPF.In data de 05.01.2019, in jurul orei…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat 4.850 pachete cu țigari ascunse intr-un spațiu special amenajat in bordul unui autoturism, dar și la frontiera ,,verde”. Ieri, 05 ianuarie a.c., in jurul orei 08.00, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei…