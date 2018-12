Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile franceze au mobilizat aproape 90.000 de membri ai fortelor de ordine, inclusiv aproximativ 8.000 ofiteri si 12 vehicule blindate la Paris, inaintea noii serii de proteste de sambata, organizate de Miscarea "Vestelor Galbene", care denunta majorarea preturilor la carburanti.

- Autoritatile franceze sunt ingrijorate ca un nou val de proteste violente, organizate de Miscarea "Vestele Galbene", va izbucni in acest weekend la Paris, a informat un oficial din cadrul Administratiei Prezidentiale, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Peste 50 de persoane au protestat, sambata seara, de Ziua Nationala, pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca, cerand ca Romania ”sa nu mai fie condusa de corupti”: ”Nu ar trebui ca romanii sa renunte la luciditate”,

- Autoritațile din Franța au utilizat gaze lacrimogene, grenade cu zgomot asurzitor si lumina orbitoare și tunuri cu apa impotriva „vestelor galbene” care au incercat, sambata, sa treaca de cordoanele de securitate de pe Champs Elysees. Scumpirea benzinei a generat panica in Franța și mișcari serioase…

- Nu mai e urma de dubiu. De 1 Decembrie sunt așteptate noi proteste similare celui de la 10 august, care a facut valva in presa internaționala și ne-a adus chiar și o rezoluție negativa in Parlamentul European. Pe grupul Diaspora Europeana sunt anunțate proteste atat in București, cat și in Alba -…

- Creșterea numarului cazurilor de rujeola reprezinta o problema tot mai serioasa pentru continentul european. In primele șase luni ale anului au fost inregistrate peste 41 000 de cazuri de rujeola, o bolala infecțioasa virala acuta, foarte contagioasa. Experții spun ca de vina pentru epidemie este scaderea…

- Participanți, din 10 țari se reunesc la cel de-al XVII-lea Congres Național de Farmacie, in cadrul caruia dezbaterile se vor focaliza pe „Farmacia secolului XXI – intre specializarea inteligenta si responsabilitatea sociala”. Societatea de Științe Farmaceutice din Romania, impreuna cu Colegiul Farmaciștilor…

- Disputele dintre elevi se transforma in adevarate batai de strada intre gasti. O demonstreaza imaginile socante, filmate astazi in fata liceului „Eugen Lovinescu” din Capitala. Doi elevi au ajuns la spital, dupa ce au fost atacati de trei rivali care i-au asteptat dupa ore.