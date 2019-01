Stiri pe aceeasi tema

- Un nou focar de pesta porcina africana a aparut, joi, in localitatea Dumbraveni, judetul Vrancea, acesta fiind al treilea caz din judet. Prezenta virusului a fost confirmata de un laborator local, iar probe au fost trimise si la Bucuresti.

- Un porc a murit iar un altul a fost eutanasiat miercuri intr-o gospodarie din satul Focsanei, comuna Vadu Pasii, autoritatile sanitar-veterinare declarand suspiciune de pesta porcina africana.

- S-a confirmat inca un focar de pesta porcina africana in judetul Constanta, mai exact in zona localitatii Mircea Voda. Anuntul facut de specialisti a fost urmat deja de masuri din partea autoritatilor locale. Concret, prefectul judetului a convocat Comitetul Local de Combatere a Bolilor la Animale.…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta din Galati s-a intrunit in aceasta dimineata pentru a aproba planul de masuri la suspiciune ca urmare a aparitiei focarului de pesta porcina africana intr-o gospodarie din localitatea Independenta.

- Avand in vedere evolutia focarelor de pesta porcina africana in Romania, Institutia Prefectului –Judetul Arges informeaza. Pe teritoriul judetului Arges, la data de 2 noiembrie 2018, exista o suspiciune de imbolnavire cu acest virus intr-o gospodarie din localitatea Negrasi, sat Negrasi. Au fost prelevate…

- SCANDALOS… Focarele de pesta porcina au ajuns la Vrancea si Galati, dar autoritatile judetene nu sunt in alerta, spun ca au luat toate masurile pentru ca aceasta sa nu se raspandeasca si in judetul Vaslui. La intrarea in judet dinspre Galati, in zona Blagesti, este deja un punct de dezinfectie, despre…

- Aparitia primului focar de pesta porcina africana in Dolj a creat revolta in randul proprietarilor de animale si haos in randul autoritatilor. Totul a inceput marti seara, odata cu confirmarea existentei virusului in gospodaria unui localnic din satul Comanicea, comuna ...

- Insula Mare a Brailei, zona de unde a inceput in judet epidemia de pesta porcina africana, a fost repopulata marti cu 40 de porci santinela, care vor fi monitorizati timp de 40-45 de zile. Porcii santinela provin dintr-o crescatorie din judetul Vrancea si au fost adusi in comuna Frecatei, fiecare ferma…