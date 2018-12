Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au intervenit, in cursul zilei de ieri, la peste 3.600 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Polițiștii au aplicat aproape 8.000 de sanctiuni contraventionale, au constatat peste 800 de infracțiuni și au reținut permisele a 496 de șoferi care ...

- In septembrie, inspectorii de munca suceveni au efectuat 323 de controale, iar pentru diverse nereguli au aplicat 119 sanctiuni contraventionale, in cuantum de 139.000 de lei. Conform ITM, 14 angajatori au fost amendați cu 80.000 de lei pentru munca nedeclarata. Inspectoratul a mai informat ca in urma…

- In cursul zilei de vineri, patrulele de politie au intervenit la peste 3.000 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Politistii au aplicat peste 8.000 de sanctiuni contraventionale, au constatat 833 de infractiuni, iar pentru neregulile constatate in trafic au retinut 597 de permise de conducere.…

- Politistii au aplicat peste 1.400 de sanctiuni contraventionale si au retinut 62 de permise de conducere, in cadrul unei actiuni de 3 zile desfasurate in judetul Ialomita, sub coordonarea Directiei Rutiere, pentru prevenirea accidentelor rutiere.

- Polițiștii locali au continuat verificarile in ceea ce privește cladirile degradate de pe raza municipiului Timișoara, atat din zona istorica, dar și din alte zone ale orașului! Astfel, proprietarii care nu și-au intreținut imobilele au fost amendați. In ultimele doua luni polițiștii locali au aplicat…

- In cursul zilei de ieri, polițiștii Biroului Combaterea Delictelor Silvice din cadrul I.P.J. Hunedoara au efectuat un control pe raza comunei Salașu de Sus. Actiunea politistilor a urmarit verificarea legalitatii activitatilor de exploatare, comercializare și transport al materialului lemnos.…

- In cursul lunii august 2018, inspectorii de munca din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 123 controale, din care 69 controale in domeniul relațiilor de munca (RM) și 54 controale in domeniul securitații și sanatații in munca (SSM), fiind constatate 153 deficiențe pentru inlaturarea carora s-au dispus…

- Inspectorii sanitari de stat au aplicat, pe durata sezonului estival, peste 500 de sanctiuni contraventionale, in urma unor controale la unitati de turism, de alimentatie publica si tabere scolare, anunta Ministerul Sanatatii.