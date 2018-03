Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații, condus acum de catre maramureșeanca Sorina Pintea, a anunțat, pe 8 februarie 2018, adica imediat dupa instalarea cabinetului Dancila, organizarea concursului pentru ocuparea postului de manager al Spitalului de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranta Jebel din județul Timiș....

- Mai multi angajati ai Spitalului de Psihiatrie si Masuri de Siguranta Grajduri au declansat luni dimineata un protest spontan. Ei sunt nemultumiti de conditiile de munca si de salarizare. La Spitalul din Grajduri sunt internati bolnavi cu afectiuni psihice care au comis fapte foarte grave, deci care…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a anunțat azi ca a fost confirmat un nou deces cauzat de virusul gripal. Este vorba despre o tânara de 17 ani din județul Covasna. Conform INSP, este vorba despre o tânara de 17 de ani, din județul Covasna, ”confirmata cu virus gripal…

- Marirea de salarii pe care au primit-o doar o parte a salariatilor din sistemul de Sanatate nemultumeste profund, astfel ca o parte dintre cei care nu vor beneficia de majorari protesteaza. Primii care isi exprima public nemultumirea sunt anagajtii de la Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Constantin…

- Spitalul de Boli Infectioase Sfanta Parascheva din Iasi, cea mai mare unitate medicala de profil din zona estica a Romaniei, nu are ser antirabic in stoc. Dr. Mihnea Hurmuzache, directorul medical al Spitalului de Boli Infectioase Sfanta Parascheva din Iasi a declarat ca serul lipseste din stoc de aproximativ…

- Proba scrisa la matematica s-a desfasurat in tot judetul in conditii de normalitate, in intervalul orar 9.00-11.00. Toti candidatii au primit subiectele in timp util. Rezultatele la cele doua probe scrise - limba si literatura romana si matematica - vor fi afisate, conform calendarului stabilit de M.E.N.,…

- Bebelusul de doar cinci luni care a fost operat la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi dupa ce s-a lovit la cap, cel mai probabil fiind scapat din bratele parintilor, este in continuare in stare foarte grava, medicii fiind rezervati cu privire la modul in care va evolua starea sa. „E in aceeasi stare,…

- Anuntul ministrului Justitiei privind decizia de revocare a sefei DNA din functie ii scoate in strada pe ieseni. Se anunta proteste duminica seara, de la ora 18:00, in Piata Unirii. Iesenii ii cer demisia ministrului Tudorel Toader. Aflati amanunte de pe Facebook.

- La limita județelor Maramureș și Salaj s-au reactivat caderi de stanci, de pe versant, datorita fenomenului de ingheț-dezgheț, care au pus in pericol siguranța traficului rutier pe DJ 109F. Stancile dislocate, in cursul nopții, au ajuns pe partea carosabila, pe sectorul de drum din județul vecin, și…

- Alte doua persoane au murit din cauza gripei: un barbat in varsta de 53 de ani, din judetul Tulcea, care avea virus gripal tip A (H1) pdm09 si conditii medicale preexistente si de o femeie in varsta de 35 de ani, din judetul Iasi, cu virus gripal tip B, dar fara conditii medicale preexistente cunoscute.…

- Un elev din Neamț, de la Seminarul Teologic , a murit dupa ce a fost plimbat prin trei spitale. Un elev in varsta de 15 ani de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Veniamin Costachi” de la Manastirea Neamt a murit la Spitalul de Pediatrie ”Sfanta Maria” din Iasi, unde a ajuns cu ambulanta in stare…

- Un tanar in varsta de 28 de ani, confirmat cu gripa de tip AH1N1, a murit ieri la Spitalul de Pneumoftiziologie. Victima se afla internata in unitatea medicala de aproape doua saptamani. Este cea mai tanara victima de pana acum, alte doua victime dintre celelalte opt avand 35, respectiv 40 de ani.…

- Inca o persoana, respectiv un tanar de 28 de ani, a murit din cauza gripei, astfel ca numarul deceselor provocate de virusul gripal, in aceasta iarna, a ajuns la 32, a anuntat, vineri, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).

- In luna ianuarie 2018 a intrat in vigoare un nou standard internațional - „Resurse de securitate pentru siguranța Internetului obiectelor (IoT)” (Recomandarea ITU-T Y.4806). Recomandarea ITU-T Y.4806 a fost dezvoltata de Grupul de studiu 20 “Internetul obiectelor (IoT), orașele inteligente și comunitațile…

- Scolile din opt localitati din judetul Vrancea au fost inchise joi dimineata deoarece nu sunt alimentate cu energie electrica. Din cauza ninsorii si a viscolului au aparut probleme la reteaua electrica in 17 localitati rurale, aproape 12.000 de oameni fiind afectati de defectiune.

- Numarul companiilor romanesti de impact (cu active de peste un milion de euro – n. red.) intrate anul trecut in insolventa a scazut cu aproximativ 7% fata de 2016, in timp ce valoarea acestora a crescut cu 15%, la 1,22 mld. euro, arata o analiza a CITR Group. “Scaderea de 7% a numarului…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta, marti, alte patru decese inregistrate din cauza gripei, numarul total de decese ajungand la 26 de la inceputul sezonului rece. Institutul National de Sanatate Publica (INSP), prin Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor…

- In saptamana 5-9 februarie, in județul nostru au fost raportate 35 de noi cazuri de rujeola – locul I pe țara. Reprezentanții Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) au anunțat ca, in saptamana 5-9 februarie, in județul nostru au fost raportate 35 de noi cazuri…

- O familie din Pașcani primește lunar din partea autoritaților un ajutor social in valoare de 4.000 de lei. Cei doi soți și cei 10 copii ai lor primesc, pe langa bani, și produse alimentare, scrie Adevarul.

- Activitatea desfasurata de Inspectoratul de Politie Judetean Cluj in anul 2017 s-a axat, in principal, pe realizarea obiectivelor generale ale Politiei Romane, respectiv: Cresterea gradului de siguranta si protectie pentru cetateni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranta stradala…

- Un politist din Iasi a fost injunghiat, duminica dimineata, de catre un individ, in urma unui conflict spontan izbucnit intre cei doi, intr-un club din oras. Ulterior, acesta a fost urmarit si injunghiat in fata spitalului, transmite Mediafax.

- [caption id="attachment_32032" align="alignleft" width="459"] Imagine-simbol Sursa: www.botosanenanul.ro[/caption] Fiecare a șasea localitate din Republica Moldova, care s-a infrațit in anul 2017 cu localitați din Romania, este din regiunea Ungheni-Nisporeni-Calarași.…

- Ministerul Sanatații a dat startul organizarii concursului de ocupare a funcției de director al Spitalului de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranța Sapoca. Pentru funcția de conducere s-au inscris doua candidate, ambele dosare fiind admise. Este vorna despre Viorica Mihalașcu, cea care in prezent…

- Rezultatele evaluarii dosarelor de inscriere au fost afișate, iar pe 1 februarie, cele doua candidate iși vor susține proiectul de management / proba interviului. Dupa un an de management asigurat prin interimat, Spitalul de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranța (SPMS) Sapoca, unul dintre cele…

- Saptamana viitoare, in perioada 21 - 28 ianuarie, la Institutul de Psihiatrie „Socola" vor fi prezenti specialisti de la Universitatea din Udine, Italia, care vor studia modul in care femeile din Moldova, aflate la munca in Italia, mentin legatura cu familiile ramase in tara. Specialistii sustin ca…

- UPDATE 18:30 Numarul protestarilor creste de la o clipa la alta, in acest moment circa 7.000 de oameni sunt in Piata Universitatii, dupa ce manifestantii au daramat gardurile si au ocupat strada. Se striga lozinci precum "Jandarmeria apara hotia", "PSD Ciuma Rosie" sau "Jos…

- Doua persoane urmarite international de autortitatile judiciare cehe pentru omor deosebit de grav au fost depistate, la Iasi, de politistii romani si prinse in urma unei operatiuni ENFAST romano-cehe, informeaza un comunicat al IGPR. 0 0 0 0 0 0

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza vineri ca nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, traficul rutier a revenit la normal pe DN 15C Targu Neamt…

- Un drum national si mai multe drumuri judetene din Iasi, Caras Severin, Tulcea si Vaslui sunt inchise in aceasta dimineata din cauza viscolului, anunta Centrul Infotrafic. In continuare sunt nealimentate cu energie electrica mai multe localitati din judetul Constanta - 4 localitati; judetul Hunedoara…

- Avertizarea meteorologica este valabila joi, 18 ianuarie, intre orele 1.00 si 18.00 pentru judetele Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau. Aici vor fi intensificari ale vantului cu viteze, in general, de 75-85 km/h si temporar va ninge viscolit.

- Un incendiu puternic a izbucnit, joi dimineata, pe DN 24 Vaslui - Iasi, pe raza comunei Solesti, la un autocamion care transporta seminte de floarea-soarelui, circulatia în zona desfasurându-se cu dificultate, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de

- REACTII… Serviciul Politiei Rutiere a dispus amplasarea unui echipaj la iesirea din Vaslui (sensul giratoriu de la Lukoil, n.r.), care sa ghideze TIR-urile ce se deplaseaza spre Iasi, pe DN 24. asta dupa ce, in zona localitatii Grajduri, de pe raza judetului Iasi, soseaua este blocata de TIR-uri care…

- Un tanar in varsta de 18 ani, din judetul Iasi, a ales sa-si puna capat vietii luni noapte. Baiatul s-a spanzurat in padure, iar din pacate medicii sositi la fata locului nu l-au mai putut salva.

- Un barbat de 34 de ani din judetul Constanta a fost sanctionat de politistii din comuna Coarnele Caprei, judetul Iasi dupa ce a provocat un scandal.Suspectul, care se afla sub influenta bauturilor alcoolice a fost amendat cu 1500 de lei, informeaza bzi.ro. ...

- Vrei sa fii angajat la gigantul american? Acum e momentul. Amazon, cel mai mare retailer online din lume, recruteaza angajati pentru noul sau centru din Bucuresti. Primele 20 de pozitii disponibile sunt pentru ingineri software sau traducatori. “Amazon a deschis recent un nou centru de inginerie in…

- In data de 31.12.2017, incepand cu ora 18.00, mai multe echipaje de jandarmi, politisti, pompieri si politisti locali vor actiona pentru asigurarea ordinii publice cu ocazia desfasurarii concertului de Revelion si a focul de artificii din Piata Palatului Culturii din Iasi. In zona scenei se va monta…

- LANSAREA ACHIZITIILOR PROIECTULUI "CRESTEREA COMPETITIVITATII SI PRODUCTIVITATII S.C. BLUE INVEST S.R.L. IN REGIUNEA DE NORD-EST, JUDETUL IASI" S.C. BLUE INVEST S.R.L. cu sediul in Municipiul IASI, str. Aleea CIMITIRUL EVREIESC, NR.2, Corp.C5, Camera 2, judetul Iasi, cod postal 700538, Romania,…

- Oamenii au ajuns la spital dupa trei zile de la sacrificarea animalului suspectat de turbare. Din aceasta cauza, medicii infectionisti avertizeaza ca tratamentul poate sa nu-si faca efectul.

- Peste 70 de magistrati constanteni au protestat si marti, pentru a doua zi consecutiv, fata de modificarile aduse legilor justitiei si fata de preconizatele modificari ale Codului penal si ale Codului de procedura penala, protestul avand loc tot in fata sediului Judecatoriei Constanta. Seful Parchetului…

- Procedura de interventie in cazul sondei de gaz din judetul Satu Mare prevede ca actiunile de stingere a incendiului sa fie precedate, in mod obligatoriu, de masuri tehnice speciale pentru captarea...

- Aproximativ 40 de magistrati si avocati din Craiova au protestat fata de posibila modificare adusa Legilor Justitiei. Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei a dat unda verde raportului la Legea Magistratilor, care va intra marti in dezbaterea Senatului.

- Politistul sucevean Dan Ciprian Sfichi, ranit grav la cap cu o sabie, in timpul unei misiuni la Radauti, a fost mutat de la Terapie Intensiva intr-un salon al Spitalului de Neurochirurgie din Iasi. Purtatorul de cuvint al unitații medicale, doctorul Florin Gramada a declarat astazi, pentru Agerpres:…

- „Romania: Judges hold protests over legal system changes" este titlul din Washington Post. Sute de magistrati au participat, luni, pe treptele din fata Palatului de Justitie din Bucuresti, la un protest 'tacut' fata de modificarile aduse in Parlament legilor Justitiei si Codurilor penale. Proteste…

- Momente cutremuratoare au avut loc, luni seara, la un spital din Iasi! Un barbat care tocmai iesise din operatie si pe care medicii il credeau inconstient s-a trezit brusc, s-a smuls din aparate si s-a aruncat pe fereastra, de la etajul cinci al cladirii.

- Barbatul din judetul Iasi care a agresat un politist chiar in fata postului de Poolitie a fost retinut, fiind cercetat pentru ultraj. Anchetatorii au stabilit ca a fost condamnat pentru infractiuni comise cu violenta, fiind eliberat conditionat in 2016. Barbatul care a agresat un politist din judetul…

- Crima de la metroul din București, care a ingrozit intreaga Romanie a pus in alerta autoritațile. Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a anunțat ca a discutat cu cei de la Metrorex și in anul trimestrul II din 2018 vor fi montate sisteme de siguranța a calatorilor in stațiile de metrou.In…

- Mai multi copii din zona Faleza Nord au protestat in aceasta dimineata dupa ce au aflat ca in curand locul de joaca din cartier va fi demolat. "Copiii protesteaza Ieri, angajatii Primariei au venit sa dezafecteze si locul de joaca din Faleza Nord, insa locuitorii din zona s au opus. In aceasta dimineata…

- In jur de 50 de angajati de la Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca Suceava si de la Agentia Judeteana de Plati si Inspectii Sociale Suceava, institutii care au sediul comun, au participat, ieri, la un protest spontan in care au vrut sa traga un semnal de alarma cu privire la salariile pe…

- Grupul hotilor „specializati" in furtul de cai si vite pe care apoi le transau in padurile din Grajduri vindeau carnea asistentelor si medicilor din cadrul Spitalului „Sfanta Maria" din Iasi. Hotii cunosteau o asistenta din cadrul acestui spital si ii plasau acesteia carnea furata, in pachete. Astfel,…