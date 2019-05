Stiri pe aceeasi tema

- Targ de prajituri vandute pe materiale reciclabile la Liceul Teoretic Odobesti La Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu” Odobesti a avut loc un targ de prajituri in cadrul Concursului National EcOprovocarea. Prajiturile au fost „vandute” contra pet-uri, baterii, maculatura si alte materiale reciclabile.…

- EcoStuff Romania anunța organizarea celei de-a patra ediții a „Make it! Race it! Recycle it!", maine, pe malul Begai, pentru a sarbatori in avans Ziua The post Batalia cu ambarcațiuni reciclabile continua pe Bega appeared first on Renasterea banateana .

- Timișorenii sunt așteptați sa urmareasca o comperiție sportiva neconvenționala pe raul Bega, in acest sfarșit de saptamana. Asociația EcoStuff Romania organizeaza sambata cea de-a patra ediție a acțiunii „Make it! Race it! Recycle it!”, pentru a sarbatori in avans Ziua Internaționala a Mediului. In…

- Barcile trasnite revin pe Bega și in acest an! Va avea loc a patra ediție “Make it! Race it! Recycle it!”, organizata de EcoStuff Romania. Evenimentul va avea loc sambata, 25 mai, incepand cu ora 9:30, pe malul Begai, in zona Parcului Alpinet, in spatele Catedralei. The post Competiție inedita la Timișoara:…

- CSM Focșani 20007 – CSM Pașcani, vineri, 26 aprilie, ora 17:00, pe stadionul Milcovul Echipa de fotbal seniori a Focșaniului va intalni, astazi, 26 aprilie, de la ora 17:00, pe stadionul Milcovul pe CSM Pașcani, pe care in tur a intrecut-o in deplasare cu 2-0. Pașcanenii se aflau intr-o perioada…

- Mai mulți elevi fagarașeni, din clasele I-IV, au facut un exercițiu de moda și de protecție a mediului, in același timp. Aceștia și-au pus creativitatea la treaba și au facut ținute vestimentare din hartie, carton sau plastic, in cadrul campaniei de conștientizare și educare a populației despre beneficiile…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta seara in municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea un incendiu a cuprins materiale reciclabile depozitate in curtea unui depozit de pe strada Interioara nr 2,…

- Actrita britanica Emilia Clarke, cunoscuta pentru rolul lui Daenerys Targaryen din serialul "Game of Thrones/ Urzeala Tronurilor", a suferit un anevrism cerebral aproape fatal la varsta de 24 de...