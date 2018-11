Zece tari prezinta un plan comun de aparare militara a Europei. Sustin ca nu e vorba de o alternativa la NATO

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat, miercuri, ca ar putea trimite pana la 15.000 de militari la granita Statelor Unite cu Mexicul, pentru a opri trecerea unui grup mare de imigranti latino-americani. "In ceea ce priveste grupul, armata noastra este pregatita. Vom putea trimite…

- Peste o treime (35,7%) din populatia Romaniei era expusa in 2017 riscului de saracie si excluziune sociala, o situatie mai grava in Uniunea Europeana fiind inregistrata doar in Bulgaria, unde 38,9% din populatie era expusa acestui risc, potrivit datelor publicate marti de Eurostat. Cu toate…

- Numarul romanilor din strainatate care au votat la referendumul pentru revizuirea Constitutiei este deja mai mare decat al celor care au mers la vot pe 11 decembrie 2016, la alegerile parlamentare, conform cifrelor publicate de BEC. Astfel, un numar de 121.119 de romani din diaspora au votat…

- Rusia trebuie sa opreasca dezvoltarea sistemului de rachete de croaziera care incalca Tratatul nuclear semnat la sfarsitul Razboiului Rece, iar daca nu se va intampla acest lucru Statele Unite vor incerca sa distruga rachetele inainte sa devina functionale, a afirmat Kay Bailey Hutchison, ambasadoarea…

- Presedintele american Donald Trump a refuzat sa aiba o intalnire cu premierul canadian Justin Trudeau pe marginea reuniunii Adunarii Generale a Natiunilor Unite, din cauza lipsei progresului in negocierile privind Acordul Nord-American de Comert Liber (NAFTA). Trump a declarat ca nu va accepta…

- Directorul financiar al ING, Koos Timmermans, va demisiona, dupa ce grupul a fost amendat cu 775 de milioane de euro pentru spalare de bani, in cadrul unui acord convenit cu procuratura din Olanda pentru inchiderea investigatiei. Timmermans, care fusese numit director financiar in 2017, va…

- Pasagerii si membrii echipajului din doua aeronave care zburau din Europa in statul Philadelphia din SUA au fost examinati de catre medici, dupa ce 12 persoane s-au plans de simtome asemanatoare cu gripa, la o zi dupa o situatie similara dintr-o aeronava de pe ruta Dubai-New York. Cele doua…

- Guvernul danez a pus deoparte 700 de milioane de coroane daneze (aproximativ 94 de milioane de euro) in proiectul sau de buget pentru anul 2019, pentru a face fata unor potentialele costuri pe care le-ar presupune un 'Brexit dur', adica o iesire a Marii Britanii din UE fara niciun acord cu blocul comunitar,…