Stiri pe aceeasi tema

- La porțile spitalului de la Padurea Verde au ajuns in ultimele zile mai mulți parinți ca de obicei, cu bebelușii in brațe, micuți care sufera de boala diareica acuta. Șase au fost internați numai duminica.

- Boala diareica acuta este una dintre cele mai intalnite afecțiuni in randul copiilor cu varsta cuprinsa intre 6 și 18 luni și se refera la apariția scaunelor moi și dese. Rotavirusul este cel care declanșeaza cel mai des aceasta afecțiune, iar doctorii spun ca este o afecțiune destul de comuna…

- Majoritatea pacientilor care au avut nevoie de ingrijiri paliative in nou infiintata sectie de profil a Spitalului de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava au fost oameni tineri, cu o medie de varsta de 45 de ani. Cel mai tanar pacient a fost in varsta de 28 de ani, victima unui ...

- Credeați ca a trecut sezonul gripal și vine primavara? Primavara a venit, in calendar, dar gripa și virozele sunt la ordinea zilei in Timișoara. La Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” se prezinta zeci pacienți cu viroze, iar cei cu gripa sunt internați, trei pe secția de Terapie Intensiva.

- Intre 50 si 70 de pacienți s-au prezentat, in fiecare zi, saptamana trecuta, la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara pentru a fi consultați, mai mulți fața de aceeași perioada a anului trecut. Asta și din cauza ca tot apar cazuri de gripa, iar oamenii, la…

- Problemele cauzate de gripa in Caras-Severin par sa nu se mai opreasca. Dupa mai multe decese, un nou caz de imbolnavire cu virusul gripal i-a pus in garda pe medicii resiteni. De aceasta data un baietel de numai cinci ani lupta pentru viata. Micutul a fost transportat de urgenta de la Resita la Timisoara…

- Inca un copil cu gripa a fost internat la Timișoara. Copilul a fost adus de la Reșița, iar medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” l-au internat pe secția de Terapie Intensiva.

- Copilul de numai cinci ani a fost adus marți de la Reșița și internat pe secția de Terapie Intensiva a Spitalului ”Victor Babeș” din Timișoara. „Copilul are gripa de tip A, sufera și de tetrapareza spastica. A fost intubat și se afla internat in secția de Terapie Intensiva”, a spus…

- Gripa nu se da dusa din județul Timiș. Apar noi cazuri, in ultimele zile, care necesita internare. Doi bebeluși sunt internați la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara cu aceasta afecțiune.

- Gripa continua sa ucida. Vineri a fost confirmat alte doua deces, un barbat de 58 de ani care a murit la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, si unul in varsta de 62 de ani din judetul Arad. Numarul deceselor provocate de gripa in acest sezon a ajuns la 52, potrivit...

- Purtatorul de cuvant al Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara, medicul Virgil Musta, a declarat ca pacientul decedat din cauza gripei era un barbat de 58 de ani, iar din cauza unor afectiuni mai vechi gripa s-a dezvoltat rapid. "Este vorba despre un barbat de 58 de ani care a fost internat…

- Un nou deces din cauza gripei a fost confirmat vineri, fiind vorba despre un barbat de 58 de ani care a murit la Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes” din Timisoara. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 51. Purtatorul de cuvant al Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara, medicul…

- Inca o persoana a murit din cauza gripei,joi seara, in Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes”, ridicand astfel la 51 numarul deceselor provocate de virusul gripal. Cu o zi in urma, alte trei persoane – o femeie din Ialomița și doi barbați, unul din București și unul din Giurgiu, au murit din cauza…

- Primul deces provocat de gripa a fost inregistrat vineri, la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș” din Timișoara. The post Un timisean a murit la spital, rapus de gripa! appeared first on Renasterea banateana .

- Pacientul era internat de o saptamana la spitalul de la Padurea Verde, iar gripa, tip A H1N1, a fost confirmata de analizele de laborator. Conform doctorilor, cauza decesului este insuficiența respiratorie. Pacientul era de o saptamana intubat, medicii au incercat sa-l salveze, dar,…

- Un nou caz de gripa a fost confirmat in Timișoara. Un barbat de peste 50 de ani este internat in Secția de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara.

- Un banatean este internat in stare critica la la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș” din Timișoara. The post Banatean internat in stare critica la Infectioase. Medicii se zbat sa-l tina in viata appeared first on Renasterea banateana .

- In cazul acestui pacient a fost confirmata gripa tip A H1N1. El are bronhopneumonie și alte afecțiuni și este ținut sub observație de medici, care au emis un pronostic „sever” in ceea ce privește evoluția starii sale de sanatate. „Este un pacient care este intubat, pe Secția de Terapie…

- Medicul Virgil Musta, purtatorul de cuvant al Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studioul HDV, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre problemele semnalate in ultima perioada la Spitalul de Boli Infecțioase, dar și…

- Noi posibile cazuri de gripa in județul Timiș. In acest moment, la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara sunt internați cinci pacienți cu suspiciune de gripa. Este vorba de trei copii și doi adulți. “A fost efectuat un test rapid și așteptam rezultatul. In cazul in care este pozitiv,…

- Sezonul gripelor a adus mai mulți oameni la spital, in aceasta perioada. Nu mai puțin de cinci pacienți sunt internați la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, fiind suspecți de gripa. Alți 19 bolnavi au pneumonii și stari febrile.

- S-a intamplat in cursul zilei de vineri, pe str. Gheorghe Adam din zona Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș”. Un șofer trebuie sa mearga sa iși recupereze automobilul din depozitul Societații de Drumuri Municipale de pe Calea Șagului, iar alți doi conducatori auto au fost amendați.…

- Tatal unui baiețel de trei ani susține ca micuțul a fost internat intr-un salon al Spitalului de Boli Infecțioase din Timișoara alaturi de un adult, iar in incapere ... The post Noi probleme la Spitalul ”Victor Babeș” appeared first on Renasterea banateana .

- Tatal unui baiețel de trei ani susține ca micuțul a fost internat intr-un salon al Spitalului de Boli Infecțioase din Timișoara alaturi de un adult, iar in incapere era praf și mizerie. Reprezentanții unitații medicale recunosc ca s-a facut o astfel de internare, pentru ca tatal sa nu fie cazat in același…

- In spitalului de Boli Infectioase din Timisoara bolnavii sunt cazatii in conditii comparabile cu cele din lagare. Recunoaste acest lucru chiar conducerea unitatii, la cateva zile dupa aparitia imaginilor din doua saloane mizere. Initial, directoarea spitalului sustinea ca acele spatii sunt folosite…

- A fost confirmat un prim caz de gripa din acest sezon, in județul Timiș. Analizele de laborator au aratat ca un copil de doar doi anișori este infectat cu virusul gripal. Cazul a fost confirmat de catre specialiștii de la Institutul Cantacuzino. Micuțul de doi ani este internat de cateva zile la Spitalul…

- A fost confirmat oficial primul caz de gripa in județul Timiș. Este vorba despre un bebeluș de doi ani, internat la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, in cazul caruia a fost confirmata suspiciunea de gripa.

- Doi copii , ambii de doi ani, sunt internați de cateva zile la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara, cu suspiciune de gripa. Acum, in cazul unuia dintre micuți, suspiciunea a fost confirmata de analizele de laborator. „Este unul dintre cei doi copii…

- Doi copii in varsta de doar doi ani, cu suspiciuni de gripa, sunt internați la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara, in acest moment. Potrivit reprezentanților unitații medicale, micuții se afla de aproximativ o saptamana pe Secția de Boli Infecțioase. “Avem doi copii de doi ani…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, medicul Virgiil Musta, a declarat pentru News.ro ca cei doi copii suspectati ca ar avea gripa, sunt internati de aproximativ o saptamana in unitatea medicala. "Sunt doua cazuri cu suspiciune de gripa. Este…

- Doi copii de doi ani, suspecți de gripa, au fost internați la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, din Timișoara. Pana la aceasta ora, in municipiu nu a fost confirmat niciun caz de gripa la Timișoara, insa medicii au doi pacienți suspecți. Unul dintre ei are pneumone, iar altul insuficiența…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni seara la Antena 3 referindu-se la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara ca a cerut o ... The post Pintea despre Spitalul ”Victor Babeș” Timișoara: Sper ca in aceste condiții pacienții nu vor mai fi internați acolo appeared first…

- Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara a fost amendat pentru condițiile mizere din saloane. Inspectorii Direcției de Sanatate Publica Timiș au aplicat unitații medicale sancțiuni de peste 6.000 de lei. O amenda de 1.000 de lei a fost data pentru dotarea necorespunzatoare a grupurilor sanitare, iar…

- Inspectorii Directiei de Sanatate Publica Timis au dat trei amenzi care insumeaza 6.600 de lei, dupa controlul de luni la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara unde exista doua saloane cu peretii scorojiti si mobilier ruginit si unde au fost internati pacienti, din lipsa de spatiu.Purtatorul…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni seara la Antena 3, ca a ramas fara cuvinte dupa ce a vazut imaginile cu condițiile inumane in care sunt cazați pacienții Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, dar a precizat ca nu are de gand sa taie capete.

- Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, unde exista doua saloane cu peretii scorojiti si mobilier ruginit si unde au fost internati pacienti, din lipsa de spatiu, a primit luni trei amenzi in valoare de 6.600 de lei de la Inspectorii Directiei de Sanatate Publica Timis. Purtatorul…

- 5.000 de lei este cuantumul primei amenzi date de inspectorii Direcției de Sanatate Publica (DSP) Timiș reprezentanților Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Aceasta este doar o amenda, prima dintr-un șir de trei.

- Inspectorii Direcției de Sanatate Publica (DSP) Timiș se afla, de luni dimineața, la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara pentru a verifica condițiile de la aceasta unitate sanitara. Inspectorii sunt acolo dupa ce, in mediul online, au aparut fotografii cu condițiile dezolante și…

- Directia de Sanatate Publica Timis a demarat un control la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, dupa ce in spatiul public au aparut imagini din saloane cu pereti scorojiti, mobilier ruginit si cersafuri in ferestre. Rezultatele verificarilor vor fi transmise Ministerului Sanatatii....

- Directia de Sanatate Publica Timis a demarat un control la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, dupa ce in spatiul public au aparut imagini din saloane cu pereti scorojiti, mobilier ruginit si cersafuri in ferestre. Rezultatele verificarilor vor fi transmise Ministerului Sanatatii.…

- Inspectorii Directiei de Sanatate Publica Timis fac, luni dimineata, un control la Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes” din Timisoara, unde au fost internati pacienti in saloane cu pereti scorojiti si mobilier ruginit, transmite corespondentul Mediafax.

- Purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica Timis, Dana Spac, a declarat, luni, corespondentului Mediafax, ca o echipa de medici inspectori fac verificari la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara. "O echipa formata din medici inspectori din cadrul DSP Timis fac verificari, de…

- Noi imagini halucinante din spitalele din Romania starnesc furie si indignare pe internet. In saloanele Spitalului de Boli Infectioase din Timisioara, pacientii au mai multe sanse sa se imbolnaveasca decat sa se faca bine.

- Imagini dezolante din Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, cu pereti scorojiti, mobilier ruginit sau cearsafuri in ferestre, au ajuns virale pe retelele de socializare.

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, Voichita Lazureanu, spune, dupa ce pe Facebook au aparut mai multe imagini cu peretii scorojiti, mobilierul ruginit si cersafuri dezolante ale unitatii pe care o conduce, ca spitalul se renoveaza, in

- In saloanele Spitalului de Boli Infectioase din Timisioara, pacientii au mai multe sanse sa se imbolnaveasca decat sa se faca bine. Este opinia unui pacient revoltat care a postat pe un cont de socializare imagini cu mobilierul vechi, saltele si lenjerii murdare si peretii...

- Imagini dezolante din Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, cu pereti scorojiti, mobilie ruginit sau cearsafuri in ferestre, au ajuns virale pe retelele de socializare. Managerul spitalului si primarul Nicolae Robu afirma insa ca unitatea medicala se afla in renovare si ca imaginile…

- Mai multi pacienti internati pe Sectia de Pneumologie a Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara au fost cazati in saloane cu pereti scorojiti si mobilier ruginit. Reprezentantii unitatii medicale spun ca saloanele sunt in renovare, transmite corespondentul Mediafax.

- Timișoara va fi, peste trei ani, Capitala Culturala Europeana, insa unele instituții arata ca acum doua secole. Este și cazul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, unde unele saloane parca fac parte dintr-un lagar de exterminare. Autoritațile spun ca spitalul este in șantier.

- Robotul daVinci va fi folosit in premiera, in Romania, in chirurgia pediatrica, la Timisoara, pentru chirurgia malformatiilor renale, digestive, genitale, ale sistemului respirator sau cea oncologica. Aparatul a costat 2,4 milioane de euro si face parte dintr-un proiect, transmite News.ro . Primele…