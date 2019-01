Stiri pe aceeasi tema

- Vice-președintele SUA, Mike Pence, a declarat ca Statul Islamic a fost infrant in Siria. Pence a facut aceste declarații la doar cateva ore dupa ce cinci soldați americani și-au pierdut viața intr-un atac cu bomba reclamat de un grup militant, informeaza Reuters.

- Jose Ramon Fernandez Alvarez, comandantul care a condus fortele armate ale lui Fidel Castro impotriva exilatilor cubanezi care au debarcat in Golful Porcilor cu sprijinul SUA in 1961, a murit duminica la varsta de 95 de ani, scrie Reuters.

- Cel putin 22 de persoane au murit in Filipine, in urma inundatiilor si alunecarilor de teren generate de un ciclon tropical, care a provocat ploi puternice in centrul si estul tarii, au anuntat duminica reprezentantii Agentiei de Gestionare a Deastrelor, citati de Reuters.

- Printul Talal bin Abdulaziz, fratele vitreg al regelui Salman al Arabiei Saudite, a decedat sambata, la varsta de 87 de ani, a anuntat fiul lui, printul miliardar Al-Waleed bin Talal, informeaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro.

- Trei soldați turci au murit și unul este ranit dupa ce un elicopter militar s-a prabușit in centrul Istanbulului, informeaza presa turca, citata de Reuters. Imaginile aparute in spațiul public arata ca aparatul de zbor s-a prabușit in zona rezidențiala ...

- Un elicopter al armatei afgane s a prabusit miercuri in sud vestul Afganistanului si toate cele 25 de persoane aflate la bord au murit, au anuntat oficiali locali citati de Reuters si AFP, informeaza Agerpres.ro. Talibanii afirma ca elicopterul a fost doborat.Doua elicoptere militare au decolat din…

- Cinci persoane s-ar fi aflat la bordul elicopterului prabusit langa King Power Stadium, intre care patronul clubului Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, si fiica sa, informeaza agentia Reuters, citand surse apropiate gruparii...