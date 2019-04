Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Mihai Tudose, vicepresedinte al Pro Romania si candidat la alegerile europarlamentare, a declarat miercuri, in conferinta de presa, ca numarul primarilor din judetul Braila care si-au exprimat in scris sustinerea fata de Pro Romania si candidatul acesteia pentru Parlamentul European…

- Fostul premier Mihai Tudose, vicepresedintele Pro Romania, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa organizata la Braila, ca nu crede ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va aviza ordonantele de urgenta pentru modificarea legilor Justitiei. "Eu nu cred ca domnul Toader va aviza cumva vreodata…

- Deputatul de Hunedoara, Petru-Sorin MARICA, a semnat, marti, adeziunea la PRO Romania. Social-democratii mai pierd un parlamentar, iar grupul lui Victor Ponta numara 21 de alesi, la Camera Deputatilor. Marica a transmis, printr-un comunicat oficial, ca plecarea de la PSD are ca motivatie "dorința de…

- Fostul premier Mihai Tudose sustine ca, inainte de a pleca din PSD, s-a gandit sa demisioneze din Parlament, ca sa nu fie etichetat ca traseist. S-a razgandit dupa o discutie cu primarii din Braila. Tudose sustine ca Victor Ponta nu a stiut ca demsioneaza din PSD. „L-am intrebat pur si simplu: Pot sa…

- Numele deputatului Mihai Tudose a fost șters, joi, de pe placa de la intrarea in sediul PSD Braila, la doar o zi dupa ce fostul premier și-a anunțat demisia din partid și inscrierea in Pro Romania, potrivit Mediafax.

- Jurnalistul Victor Ciutacu considera ca plecare fostului premier Mihai Tudose, de la PSD la Pro Romania, reprezinta una dintre acele situații in care și Tudose, și PSD vor avea dreptate. Tudose atunci cand spune ca in PSD aerul a devenit irespirabil, dar și PSD-ul care va spune ca i-a oferit totul…

- Mihai Tudose a demisionat din Partidul Social Democrat. Fostul prim-ministru al Romaniei a transmis un mesaj pe pagina personala de Facebook, in care isi anunta plecarea din partid. In plus, acesta mai spune ca va activa in cadrul partidului lui Victor Ponta, Pro Romania. Este al treilea premier PSD…

- Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat marți, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, ca era de așteptat ca fostul premier Mihai Tudose sa demisioneze din partid și sa se inscrie in Pro Romania și a promis ca scorul PSD la alegeri nu va fi afectat.„Era de așteptat. Sunt convins ca PSD Braila…