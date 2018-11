Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane si-au pierdut viata intr-o alunecare de teren produsa intr-un cartier sarac de la periferia Rio de Janeiro, in Brazilia, potrivit presei locale, relateaza duminica dpa. Noua cladiri s-au prabusit in dimineata de sambata, pe versantul unui deal din orasul Niteroi, situat in statul federal…

- Autoritatile filipineze au sistat operatiunile de salvare a 17 persoane date disparute in urma unei alunecari de teren provocata de taifunul Yutu care a lasat in urma 34 de morti, relateaza vineri DPA. Yutu a cauzat alunecari de teren in nordul Filipine, cel mai grav dintre aceste evenimente ingropand…

- Cel putin noua persoane si-au pierdut viata si cinci au fost date date disparute duminica, dupa o alunecare de teren provocata de ploi torentiale in nordul Columbiei, a anuntat departamentul de pompieri, potrivit Xinhua preluata de Agerpres. Precipitatiile cazute la primele ore ale diminetii…

- Zeci de persoane sunt inca date disparute dupa prabusirea in zorii zilei de joi a versantului unui deal foarte abrupt din localitatea Tina-an, din insula Cebu, in urma ploilor musonice. Aceasta noua catastrofa naturala intervine la cateva zile dupa trecerea taifunului Mangkhut care a provocat moartea…

- Cel putin trei persoane au murit intr o noua alunecare de teren care a spulberat joi dimineata zeci de case in centrul Filipine, al caror sol a devenit fragil in urma ploilor provocate de taifunul Mangkhut, potrivit AGERPRES. Aceasta noua catastrofa naturala intervine dupa trecerea taifunului Mangkhut,…

- Cel putin trei persoane au murit intr-o noua alunecare de teren care a spulberat joi dimineata zeci de case in centrul Filipine, al caror sol a devenit fragil in urma ploilor provocate de taifunul Mangkhut, relateaza AFP. Aceasta noua catastrofa naturala intervine dupa trecerea taifunului Mangkhut,…

- Autoritatile filipineze au reluat luni operatiunile de cautare si salvare a aproximativ o suta de persoane blocate intr-o mina din Itogon, in nordul tarii, care a fost acoperita de pamant dupa trecerea sambata a taifunului Mangkhut, relateaza EFE.

- Cel putin 14 persoane au fost ucise luni in timpul unor operatiuni ale armatei si politiei impotriva unor traficanti de droguri in favele si in suburbii din Rio de Janeiro, au anuntat armata si presa, potrivit AFP.Comandamentul militar insarcinat cu securitatea a contabilizat decesul a opt…