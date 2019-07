Noua persoane si-au pierdut viata intr-o alunecare de teren care a avut loc marti seara in provincia Guizhou din sud-vestul Chinei, au anuntat miercuri autoritatile locale, citate de Xinhua.



Alunecarea de teren s-a produs intr-un sat din regiunea Liupanshui, ingropand 21 de case. Peste 60 de persoane se aflau in case in zona respectiva atunci cand a avut loc alunecarea de teren, potrivit echipelor de salvare.



Miercuri dimineata, noua persoane au fost descoperite moarte si alte 11 au fost salvate.



O alta alunecare de teren s-a produs marti dupa-amiaza pe un santier…