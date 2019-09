Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost arestate la Iași, fiind banuite ca au batut mai multe tinere, printre care și o minora, și le-au forțat sa se prostitueze in Iași, Botoșani, dar și in mai multe orașe din Marea Britanie.Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si…

- Patru persoane au fost retinute pentru 24 de ore in cazul de camatarie si santaj de la Mizil, caz in care, joi, au fost efectuate sapte perchezitii domiciliare, informeaza DIICOT. Potrivit DIICOT, grupul infractional organizat, cunoscut sub denumirea de "Clanul Ciufu", a actionat pe raza orasului Mizil.…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala – Sectia de combatere a criminalitatii organizate au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore fața de inculpații S.B.S., cetațean german, M.I.M., S.G., N.V., B.T. și N.S.,cetateni…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Timisoara anunta ca 13 persoane au fost duse la audieri in cazul gruparii specializate in trafic de persoane care a fost destructurata impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul…

- La data de 13.08.2019, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au dispus reținerea pentru 24 de ore a inculpaților C.A.S., L.A., K.M., C.I., R.I.-E., P.J. și P.J., pentru savarșirea infracțiunii de efectuare de operatiuni…

- Familia Luizei Melencu, una dintre fetele disparute in Caracal, i-a cerut șefului DIICOT sa refaca traseul parcurs de Gheorghe Dinca in perioada in care barbatul ar fi rapit minorele, precum și verificarea animalelor din curtea suspectului care a recunoscut comiterea a doua crime. Potrivit Mediafax,…

- ARAD. Cercetarile in acest dosar, in care a fost, la un moment dat, arestata preventiv și o polițista, au demarat in toamna anului 2014. Atunci au fost efectuate peste 60 de percheziții domiciliare in trei județe: Arad, Timiș și Bihor, fiind angrenata in acțiune o mica armata de oameni. La acea data…