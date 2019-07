Zece persoane care intentionau sa se sinucida pe calea ferata au fost salvate, in ultima luna, de politistii de la transporturi, in cadrul unor actiuni pentru siguranta transporturilor si prevenirea ilegalitatilor. Totodata, oamenii legii au intocmit 384 de dosare penale si au prins in flagrant 134 de persoane.

Potrivit Politiei Romane, politistii de la transporturi din toata tara au actionat, in perioada 14 iunie – 15 iulie, sub coordonarea Directiei de Politie Transporturi din Politia Romana, in 195 de gari, aerogari, obiective economice, pe rute feroviare si navale, pentru prevenirea…