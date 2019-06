Zece orașe europene solicită ajutorul UE pentru a lupta împotriva expansiunii platformei Airbnb Zece orașe europene au cerut ajutorul Uniunii Europene în lupta lor contra platformei Airbnb, despre care susțin ca împiedica localnicii sa închirieze la prețuri corecte și schimba aspectul cartierelor, scrie The Guardian.



Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bordeaux, Bruxelles, Cracovia, München, Paris, Valencia și Viena au semnat o scrisoare comuna prin care susțin ca problema "creșterii explozive" a platformelor se închierere pe termen scurt trebuie sa fie introdusa în agenda comisarilor europeni.



În aprilie, avocatul general al Curții… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

