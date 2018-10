Stiri pe aceeasi tema

- Cum reuseau dascalii de odinioara sa-si modeleze elevii si sa-i poarte spre succesul meritat, castigat cu greu? Astazi, despre femeia care i-a modelat parcursul celebrei actrite Elvira Godeanu.

- Intr-o lume perfecta, orice persoana care trece pragul unui restaurant ar trebui sa aiba parte de cele mai bune conditii pentru a servi masa. Cateodata, insa, clientii se confrunta cu situatii mai putin placute, care nu trebuie ignorate de catre conducerea localului, pentru ca afacerea sa nu aiba de…

- Lipsa unei viziuni si a unei strategii in sectorul energetic va duce inevitabil la caderea sistemului si la pene generale, iar specialistii chiar isi dau cu parerea cand ar putea avea loc primul eveniment de acest gen, a declarat Si...

- Problema a fost pusa pe tapet de specialiștii in domeniu, in cadrul unei conferințe organizate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara. O problema mai puțin dezbatura in spațiul public, in comparație cu criza de medicamente sau cea de vaccinuri, a fost prezentata…

- „Nu necesita o conditie fizica deosebita. Necesita timp si bani, fiind un sport nu tocmai ieftin. In rest, nu sunt restrictii de niciun fel“, spune Dorin Ardeleanu, unul dintre cei doi D ai scolii de kite D&D Kiteboarding.

- Actrita Rodica Popescu-Bitanescu, cu o cariera de peste 50 de ani, o legenda a teatrului si filmului românesc, împlineste astazi 80 de ani! LA MULTI ANI, stimata doamna a teatrului românesc!

- Greva japoneza in sportul romanesc. Personalul din unitațile subordonate Ministerului Tineretului și Sportului, din toata țara, se va afla in greva japoneza, joi, 19.07.2018, urmand ca de saptamana viitoare sa aiba loc acțiuni de pichetari și strangerea de semnaturi pentru greva generala, se arata intru-un…

- Este din nou doliu in lumea teatrului romanesc, dupa ce actorul Dumitru Dragan a fost gasit mort.Citește și: Tariceanu, Dragnea si Dancila, facuți praf dupa recepția de la Ambasada Franței: 'Un trio de neamuri proaste' Trupul fara suflare a fost descoperit de pompierii care au fost…