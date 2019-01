Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane au murit în incendiul a doua nave sub pavilion tanzanian în apropiere de strâmtoarea Kerci, în largul peninsulei Crimeea anexata de Rusia în 2014, au anunțat luni autoritațile ruse, citate de AFP."Noua persoane au murit", a declarat Alexei…

- Bilantul victimelor exploziei produse in urma cu doua zile intr-un bloc de locuinte din Magnitogorsk (Rusia), ca urmare a unei scurgeri de gaze, a crescut la 26 de morti, potrivit AFP.Corpurile neinsufletite a 26 de persoane, intre care trei copii, au fost extrase de sub daramaturile blocului,…

- Cel puțin 222 de persoane au murit și peste 843 au fost ranite dupa ce un val tsunami a lovit zona de coasta a Indoneziei, in zona stramtorii Sunda, au anunțat autoritațile locale, citate de BBC, potrivit Mediafax. Cel puțin 28 de persoane sunt considerate disparute. Președintele indonezian…

- Cel puțin șase persoane au murit și peste 145 au fost evacuate dintr-un spital guvernamental din orașul Mumbai din India, dupa ce un incendiu grav a izbucnit la unul dintre etajele cladirii, au transmis reprezentanții pompierilor, citați de Reuters, potrivit mediafax.citește și: Decizia radicala…

- Coliziune intre doua trenuri: noua morti si aproape 50 de raniti Cel putin noua persoane au murit, iar alte aproape 50 au fost ranite intr-o coliziune intre un tren de mare viteza (TGV) si o locomotiva, in Turcia, unde accidentele mortale in reteaua feroviara s-au multiplicat in ultimii ani, relateaza…

- Statele Unite incep pregatirile pentru a trimite o nava de razboi in Marea Neagra, decizie ce survine pe fondul tensiunilor din regiune generate de capturarea de catre Rusia a trei nave militare ucrainene si arestarea echipajelor acestora. Armata SUA a cerut Departamentului de Stat sa notifice Turcia…

- Atentat terorist de ultima ora. Sunt cel putin 40 de morti si 60 de raniti Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte 60 ranite, intr-un atentat sinucigas la o adunare religioasa care sarbatorea nasterea profetului Mahomed marti, la Kabul, au anuntat oficiali afgani, relateaza AFP. Cel putin 40…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a dispus verificarea de catre Ministerul de Interne si Agentia de stat pentru securitatea nationala a documentelor bulgare emise cetatenilor straini in ultimii cinci ani, a anuntat luni biroul de presa al guvernului, citat de BTA. Premierul a cerut ca verificarile sa se…