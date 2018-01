Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle, care se va casatori in luna mai cu printul Harry al Marii Britanii, si-a inchis conturile de pe platformele de socializare Instagram, Facebook si Twitter, a anuntat Palatul Kensington, scrie bbc.com. Meghan Markle a luat aceasta decizie pentru ca nu mai folosise aceste conturi „de…

- In timp ce mai multi millennials si-au cheltuit banii in 2017 pe aplicatii de tipul Tinder si au postat „selfie-uri” pe social media, din ce in ce mai multi tineri incep sa investeasca la bursa pentru a-si asigura securitate financiara in viitor. Vestea proasta este ca in 2017 nu pare ca s-au…

- Finn Wolfhard („Stranger Things"), Kevin Hart („Ride Along"), Noah Schnapp („Stranger Things") si Dove Cameron („Descendants") completeaza primele cinci locuri. Top Actors este o clasare a celor mai populari actori pe Facebook, Instagram, Twitter, YouTube si Google Plus, bazat pe date furnizate de MVPindex.…

- Dwayne Johnson s-a mentinut pentru a cincea saptamana consecutiv pe primul loc in topul celor mai populari actori in social media, clasament intocmit de The Hollywood Reporter, scrie news.ro.Patru dintre cele zece pozitii ale clasamentului sunt ocupate de actori din distributia serialului…

- Șaisprezece dintre cele mai bune echipe de Dota 2 din intreaga lume vor calatori la București pentru a lua parte la The Bucharest Major. Turneul organizat de PGL va oferi cel mai mare fond de premii din istoria evenimentelor de gen gazduite de Romania: 1.000.000 USD. In plus, cele 16 echipe participante…

- Multi dintre utilizatorii de retele de socializare deja incep sa se gandeasca de doua ori inainte de a furniza informatii catre Facebook, Twitter sau Instagram, intrucat acestea pot fi folosite in special pentru urmarirea si identificarea preferintelor in materie de produse ce pot fi apoi promovate…

- Aproape 16.000 de someri in evidentele AJOFM Teleorman in Social / La nivelul judetului Teleorman, la sfarsitul lunii noiembrie, s-a inregistrat o rata a somajului de 10.63%, numarul somerilor luati in evidenta institutiei fiind de 15.801 persoane, informeaza purtatorul de cuvant al AJOFM Teleorman,…

- 1.016 teleormaneni si-au gasit un loc de munca in luna noiembrie in Social / Potrivit ultimului buletin informativ dat publicitatii de AJOFM Teleorman, in luna noiembrie a anului 2017, 1.260 de teleormaneni au beneficiat de masurile active oferite de institutie, reusindu-se incadrarea in munca a…

- Cei mai cunoscuti lideri de opinie din mediul online, inclusiv cei care au contracte cu celebrele branduri din industria produselor de lux, au fost informati de autoritatile de reglementare din Statele Unite ale Americii ca risca sa incalce prevederile legilor privind publicitatea. Oficiali…

- Facebook a argumentat ca retelele de socializare pot fi benefice pentru buna-starea oamenilor daca acestia folosesc tehnologia intr-o maniera activa, cum ar fi sa trimita mesaje prietenilor, nu intr-o maniera pasiva, cum ar fi derularea fluxului de postari al altor oameni. Este pentru a doua…

- Tag-urile sunt o parte importanta a unei retele sociale, ele ajutand la organizarea continutului masiv al acestora pe subiecte de interes. Popularizate de Twitter, acestea au fost adoptate ulterior de numeroase alte produse, inclusiv de Facebook. Instagram, produs detinut de Facebook, foloseste si el…

- Nu ai voie sa spui nimanui nimic despre slujba ta. Nu ai voie sa le spui oamenii din afara familiei la ce lucrezi", continua el. Spre deosebire de Google sau Facebook care intervieveaza oamenii apoi le gasesc anumite posturi, Compania californiana intervieaza oamenii pentru roluri specifice,…

- BrandMentions este un instrument care monitorizeaza prezenta online a businessurilor. Acesta functioneaza ca un motor de colectare a mentiunilor si urmareste urmatoarele zone: web, presa, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, precum si alte platforme video relevante.

- Printre acestea se numara un buton de tip Regram, care ar fi extrem de popular, in contextul in care utilizatorii il asteapta de mult timp. Acesta va funcționa intr-un mod asemanator cu Retweets pe Twitter sau funcția Share pe Facebook, permițand utilizatorilor sa redistribuie conținutul altor persoane. …

- NAPOLI-ȘAHTIOR NAPOLI-ȘAHTIOR ONLINE STREAM LIVE VIDEO TELEKOM Diego Maradona a regretat marti eliminarea Italiei, ''una din cele mai mari, una din natiunile istorice'', care nu va participa la Mondialul 2018 dupa ce s-a înclinat în fata Suediei în baraj. NAPOLI-ȘAHTIOR…

- Inspectorii fiscali au aplicat amenzi de aproape 3 milioane de lei in luna octombrie in Economie / Inspectorii din cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Teleorman au desfasurat, in luna octombrie, actiuni de control la 44 de contribuabili, dintre care 31 de persoane juridice si 13 persoane…

- Donald Trump isi spala rufele in public pe Twitter, dar Facebook a fost reteaua sociala care l-a ajutat cel mai mult in timpul campaniei pentru alegerile prezidentiale din SUA. Platforma lui Mark Zuckerberg a fost perfecta pentru candidatul republican din doua motive, mari si late, potrivit…

- Inaintea participarii la acest Summit, seful statului va sustine o declaratie de presa. In cadrul reuniunii vor fi discutate politicile si initiativele in domeniu la nivel european, pentru a identifica modalitatile prin care Uniunea Europeana, statele membre si partenerii sociali pot asigura…

- Cine a inspirat-o pe Inna in alegerea numelui de scena. Este vorba despre bunicul ei, care in copilarie ii spunea Alexandrei Inna. Așa se face ca, deși inițial cunoscuta artista alesese ca nume de scena Alessandra, in cele din urma proiectul care avea sa o faca celebra in intreaga lume a avut numele…

- La 31 de ani, Inna, pe numele ei adevarat Elena Alexandra Apostoleanu, are milioane de fani in toata lumea și tot ce iși poate dori. Cu toate acestea, foarte puțini oameni știu povestea din spatele numelui ei de scena… Se pare ca bunicul ei a fost, de fapt, cel care a inspirat-o pe artista in alegerea…

- La Alexandria, Primaria vrea sa implementeze sistemul electronic de plata a taxei de parcare in Social / In urma unui experiment privind eficienta financiara a parcarilor auto cu plata din Alexandria, s-a ajuns la concluzia ca actualul sistem de plata, direct la incasatori, este unul ineficient.…

- Tinerele, care au peste 2,3 milioane de followeri pe social media, si-au construit si o firma de marketing digital numita A&E. „Cand lucram ca avocat mi se spunea ca trebuie sa astept, nu conteaza care sunt calitatile mele, nu conteaza daca sunt mult mai buna decat alti colegi, trebuie sa am rabdare…

- Social media, prin toate rețele, fie ca vorbim de Facebook, Twitter, Instagram, bloguri sau simple site-uri, poate fi un instrument extrem de util și interesant pentru a vedea cum percep romanii evenimentele politice. Sau cum se raporteaza ei la acestea, la dezbaterile din spațiul public, la acțiunile…

- Facebook a raportat, pentru al treilea trimestru, castiguri si vanzari care au depasit asteptarile Wall Street-ului, dar actiunile companiei au scazut dupa anuntul conform caruia costurile operationale din 2018 vor creste cu aproximativ 60%, mai rapid decat castigurile estimate pentru 2018, potrivit…

- Dispozitive minune, produse care te îți schimba înfațișarea în doar câteva minute, abonamente gratuite le servicii pe care le platești apoi înzecit și de care nu mai reușești sa scapi, capcanele online sunt multe și greu de evitat. Consumatorii europeni sunt din ce…

- Pe piata restaurantelor este in continuare loc pentru noi localuri, cu noi concepte, in conditiile in care multi romani abia acum descopera iesitul in oras pentru a lua masa, sustine specialistul in marketing de la compania Stadio Hospitality Concepts, din care face parte Nor Sky Casual Resturant.…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, este personajul public cu cei mai mulți urmaritori pe rețelele de socializare din intreaga lume, devansand vedete precum Justin Bieber, Taylor Swift, Katy Perry și Selena Gomez, informeaza agenția EFE.Starul lusitan este…

- Sunt multi antreprenori in Romania care nu inteleg importanta marketingului. Iar asta reprezinta o semnificativa sursa de pierderi pentru companii. 0 0 0 0 0 0 Vestea buna este ca oricine poate invata trucuri inteligente, care, odata introduse in rutina zilnica, te vor ajuta sa comunici…

- In Teleorman, judet preponderent agrar, cel mai dezvoltat domeniu este cel al serviciilor in Economie / Ultimele date facute publice de Directia Judeteana de Statistica arata ca, la nivelul judetului, sunt inregistrati 55.555 de salariati, iar cei mai multi, peste 32.800, sunt in domeniul serviciilor,…

- PSD fara Simionescu nu poate castiga Salcia?! in Politic / Adrian Simionescu, reactivat la desfasurarea campaniei electorale pentru alegerile partiale din 5 noiembrie, cand PSD Teleorman ar vrea sa castige toate cele trei comune, respectiv, Poeni, Cervenia si Salcia. Ultimele calcule din sondajele…

- Romanii par sa așeze in topul rețelelor de socializare Facebook-ul, insa este posibil sa fie detronat in urmatoarea perioada. Și asta daca stam sa analizam piața americana, unde Snapchat a devenit aplicația preferata a adolescenților, in timp ce Facebook este din ce in ce mai puțin folosit, scrie Business…

- Trump a reiterat faptul ca presupusele contacte intre apropiati ai sai si oficiali rusi pentru influentarea rezultatului scrutinului prezidential din SUA reprezinta un caz fals, iar o investigatie ar trebui sa fie demarata in cazul unor actiuni ale Partidului Democrat si ale lui Hillary Clinton.…

- Aproape 850 de teleormaneni si-au gasit de lucru in septembrie. Rata somajului ramane la peste 10% in Social / Aproape 1.200 de teleormaneni au beneficiat, in luna septembrie, de masurile active oferite de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca celor aflati in cautarea unui loc de munca,…

- In august, 285 de cupluri si-au spus “Da”, iar alte 48 si-au spus “Adio” in Social / Potrivit informatiilor furnizate de Directia Judeteana de Statistica, in luna august a anului curent, 285 de cupluri au trecut pe la starea civila, cu 66 mai multe decat in luna iulie, in…

- In Teleorman sunt aproape 107.000 de pensionari, cu 2.000 mai putini decat la inceputul anului in Social / 106.795 de pensionari sunt inregistrati, in prezent, in evidentele Casei Judetene de Pensii Teleorman, cu 1.802 mai putini decat in luna ianuarie a acestui an. Cei mai multi pensionari, respectiv…

- "(...) Nu am crezut ca o sa ajung sa spun ca Sorin Oprescu, in Bucuresti, a fost un primar cu ceva mai bun decat Gabriela Firea. Ce arata Gabriela Firea pana acum si incotro pare sa duca Bucurestiul este un dezastru. Acestui dezastru trebuie sa ii vina un raspuns, iar acel raspuns in 2020 este Nicusor…

- Ieri, la București, in studiourile PGL, s-a dat startul PGL Open Bucharest, o competiție dotata cu un fond de premii de 300,000 USD și 300 Pro Circuit Points. Și dupa prima zi de concurs LGD Gaming este prima echipa calificata in playoff-uri dupa ce a caștigat ambele partide jucate impotriva Infamous…

- Evgeni Prigozhin face parte din anturajul presedintelui Vladimir Putin si este deja pe lista de sanctiuni impuse de Statele Unite pentru ca finanta rebelii din estul Ucrainei. Dar acum, anchetatorii americani, citati de CNN, au descoperit ca oligarhul investea de multa vreme intr-o armata cibernetica.…

- Te-ai intrebat vreodata de ce atunci cand accesezi Facebook prima postare pe care o vezi este cea de acum doua zile, a unui prieten? Raspunsul este simplu: nevoia Facebook, si a retelelor sociale, in general, de a face bani. Cum poti inlocui postarile vechi de cateva zile cu ceea ce intr-adevar te…

- Maine, la București, in studiourile PGL, se va da startul PGL Open Bucharest, o competiție dotata cu un fond de premii de 300,000 USD și 300 Pro Circuit Points. Configurația grupelor: Concursul se va desfașura pana pe 22 octombrie, conform urmatorului program: Toate…

- O provocare de pe Facebook ii indeamna pe adolescenti sa lipseasca de acasa pentru doua zile. Parintii sunt ingroziti. Mai multi copii din Marea Britanie iau parte la un “joc” numit “Provocarea de 48 de ore”. Ei sunt indemnati sa fuga de acasa si sa nu-si contacteze familia sau cunoscutii, ca dupa doua…