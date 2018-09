Zece mii de contoare inteligente în Nicolina II Pe langa dotarile pentru consumatori, compania va cheltui banii pentru modernizarea a circa 8,8 km din reteaua de distributie si a peste 1.800 de tablouri electrice. Potrivit oficialilor Delgaz, investitia are ca obiectiv implementarea unui sistem inteligent de masurare in vederea eficientizarii consumului de energie. „In cadrul proiectului vor fi montate peste 10.000 de contoare inteligente la consumatori din cartierul Nicolina II, iar reteaua de distri (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Investitia este cofinantata cu peste 19 milioane lei din Fondul European de Dezvoltare Regionala (prin POIM 2014-2020, Axa Prioritara 6: Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon) si cu aproximativ 3,4 milioane lei de la bugetul…

- Numarul mare de persoane diagnosticate cu tulburare de spectru autist face imposibila acoperirea cu servicii la nivel national fara sprijin din partea statului. De la aceasta realitate Asociatia Help Autism a dat, in luna iulie, startul unui proiect menit sa aduca experienta ONG-urilor si capacitatea…

- Reteaua de socializare Facebook va difuza in exclusivitate, incepand din acest sezon, meciurile din Liga Campionilor in America Latina, in baza unui acord cu Uniunea europeana de fotbal (UEFA), informeaza AFP.

- Ministerul Finantelor a anuntat, joi, lansarea unei noi emisiuni de titluri de stat cu valoarea nominala de 1 leu, de data aceasta avand scadenta la 3 ani (fata de 5 ani emisiunea anterioara), dobanda de 4,5% (fata de 5%) si fiind transmisibile. Emisiunea se desfasoara pana pe data de 24 august 2018.…

- Circulatia tramvaielor liniei 41 este blocata, miercuri dimineata, din cauza unei avarii la reteaua de contact, iar Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) a decis infiintarea liniei naveta de autobuze 641 pentru preluarea calatorilor.

- Cei 35.000 de locuitori ai municipiului Tecuci nu vor primi apa potabila, in noaptea de marti, 17 iulie spre miercuri, 18 iulie, sistarea fiind operata de catre operatorul regional Apa Canal, care va efectua o lucrare la reteaua publica de apa a orasului. Lucrarea, pentru care societatea locala Apa…

- Aquatim anunța ca, in perioada 16 – 20 iulie, rețeaua de distribuție a apei din Opatița va fi spalata zilnic cu un amestec de apa și aer sub presiune, cu utilaje speciale. Acest program special de spalare a conductelor urmarește eliminarea depunerilor acumulate in timp pe pereții acestora, rezultatul…