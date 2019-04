Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ziarului Le Monde, un ofițer de poliție de 48 de ani și-a luat viața cu arma din dotare, joi, intr-o secție de poliție din sudul orașului Montpellier, iar un polițist de 25 de ani a fost gasit mort intr-o suburbie a capitalei Franței, Paris. Plan pentru a preveni sinuciderile…

- Sezonul Romania - Franta a fost deschis oficial, joi seara, la Muzeul National de Arta al Romaniei, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, care a indemnat, in discursul lui, Guvernul sa investeasca „real si concret” in cultura. La deschidere au participat si numerosi oficiali, intre care ambasadoarea…

- Fețele regilor din pachetele standard de carți de joc par, pentru multe persoane, niște reprezentari anonime ale unor monarhi, dar adevarul este altul, intrucat ele infațișau lideri faimoși din istorie, scrie a1.ro. Citeste si Klaus Iohannis isi lanseaza al treilea volum. Cate carti a vandut…

- Catedrala Notre-Dame din Paris a fost cuprinsa de un incendiu foarte violent luni seara, care a dus la prabusirea turlei monumentului istoric cel mai vizitat din Europa, incident care a provocat o emotie puternica in Franta, noteaza AFP.''Un incendiu teribil'', a spus cu regret edilul Parisului,…

- Organizatia Natiunilor Unite pentru Cultura, UNESCO, este "alaturi de Franta pentru salvarea si reabilitarea acestui patrimoniu inestimabil" reprezentat de catedrala Notre-Dame, grav afectata, luni, de un incendiu, conform unui mesaj transmis pe Twitter de directorul general UNESCO, Audrey Azoulay,…

- Franța și Romania se intalnesc in semifinalele Fed Cup in weekend-ul 20-21 aprilie. Simona Halep (2 WTA) susține ca nu ii e teama de niciuna dintre jucatoarele din Hexagon. „Pe hartie nu e mai dificil decat cu Cehia. Jucam contra Franței și publicul va fi cu ei. E un public galagios, un public puternic.…

- Evoluția așteptata a legii vine ca urmare a manifestațiilor gilets jaunes, care, de luni de zile, cu exactitate de ceas elvețian, au loc, la sfarșitul fiecarei saptamani. Astfel, legea Retailleau vine cu propuneri indraznețe dar extrem de controversate. Aceste propuneri sigur vor avea efecte pentru…