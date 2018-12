Zece localitati din judet au ramas fara energie electrica

Stiri pe aceeasi tema

- Din primele informații furnizate de la fața locului, s-a blocat sistemul de deschidere a ușilor din troleibuzul 16, așa ca șoferul mijlocului de transport in comun a sunat la specialiștii STPT. Calatorii au stat mai bine de 15 minute blocați in troleibuz, in stația de pe Podul Mihai Viteazu,…

- Campania pro familia a ajuns la un nou nivel. Cetațeni din toata țara au ajuns sa distribuie imagini cu painea produsa in Bihor, care are inclus un pliant pro referendum. Pe pliantul plasat in punga apare textul: „Apara copiii Romaniei! Apara casatoria dintre un barbat și o femeie!…

- Anunțul a fost facut, luni dimineața, de reprezentanții Centrului de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului General al Poliței Romane. Sistemul se pare ca ar fi cedat dupa o fluctuație de tensiune ce ar fi afectat serverele. „Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Roman…

- Din fericire, chiar daca aterizarea a avut loc intr-o zona dificila, aceasta a fost una controlata și nici una dintre persoanele implicate in incident nu a fost ranita. Turiștii – cu varste cuprinse intre 20 și 60 de ani – au fost recuperați, in siguranța, de catre echipajele de…

- Șoferul autoturismului Dacia Duster, un tanar in varsta de 20 de ani, ieșea de pe un drum secundar și nu a respectat semnificația indicatorului ”STOP”. Astfel, acesta a fost lovit de un tir care circula regulamentar și se indrepta spre Dumbravița. Din fericire, in niciuna dintre mașini…

- Toți pasagerii afectați au fost inștiințați prin e-mail și SMS. Numarul calatorilor afectați este de circa 30.000 dintr-un total de 450.000. Compania precizeaza ca grevele au loc in urma unor neințelegeri cu unele sindicate. Compania a incheiat ințelegeri cu sindicate ale piloților și ale…

- Snapchat a devenit in ultima perioada o aplicație mobila din ce in ce mai populara. Cu ajutorul ei, oamenii trimit mesaje și inregistrari video prietenilor, acestea disparand ulterior. Acum, potrivit agenției de știri Bloomberg, aplicația Snapchat le va permite utilizatorilor sa indrepte camera spre…

- Angelina Jolie va fi si producatoare a filmului, alaturi de partenerii din Imperative Entertainment, Dan Friedkin si Bradley Thomas. Actiunea se desfasoara in 1897 in zona rurala din New York si spune povestea unei femei care se intoarce la locuinta sa izolata si descopera ca sotul ei si patru…