Stiri pe aceeasi tema

- Volei Alba Blaj a facut un pas mare spre titlu, in aceasta dupa-amiaza, dupa ce a caștigat derby-ul cu CSM București, scor 3-0 (25-16, 25-20, 25-18), echipa din “Mica Roma” abordand partea secunda a Diviziei A1 cu 5 puncte avantaj in lupta pentru titlu. Victorie indubitabla a ardelencelor, care a etalat…

- Ajunsa cu cuțitul la os, CSM București, campioana Romaniei, a facut cel mai bun meci al sau in actuala ediție in victoria de la Rm. Valcea, scor 30-29. Nu a fost de ajuns. Acum bucureștencele nu mai sunt la mana lor CSM București e pe cale sa incheie sezonul actual cu un bilanț total nefavorabil. ...

- In condițiile in care au fost nevoiți sa stea in prima etapa a returului Ligii a III-a din cauza retragerii din campionat a gruparii CSM Roman, Bucovina Radauți a jucat sambata un ultim meci test in compania formației botoșanene de Liga a IV-a Unirea Curtești. Partida a fost la discreția ...

- CSM Bucuresti a pierdut cu 27-25 partida retur cu Gyor in grupele principale ale Ligii Campionilor. Tigroaicele au recuperat un handicap de 5 goluri in repriza secunda, dar nu au mai avut forta sa treaca si peste adversara. Antrenorul Dragan Djukic marseaza insa pe laude!, potrivit news.ro.Citeste…

- Campioana Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, a fost invinsa sambata, pe teren propriu, de Gyor ETO, detinatoarea Ligii Campionilor, cu scorul de 27-25 (14-10), si in partida retur din grupa a II-a.

- Cinci cutremure au avut loc în România, în ultimele 24 de ore. Ultimul dintre ele sa produs în aceasta dimineata, în Vrancea, la doar 12 kilometri adâncime. Seria seismelor a început ieri dimineata, în judetul Buzau. Cutremurul s-a produs la ora 6.32,…

- Etapa a 17-a din Liga Zimbrilor aduce un nou meci foarte tare pentru handbaliștii din Timișoara. Politehnica primește, joi, de la ora 17.30, vizita celor de la Dunarea Calarași, o specialista a jocurilor externe, care nu a pierdut decat un meci in deplasare, in acest sezon. In schimb, poliștii sunt…

- Desi pleaca spre Bucuresti cu Poli, Andrei Cristea nu va lucra sub comanda lui Stoican in Antalya. Iasul l-a folosit pe capitanul sau drept moneda de schimb intr-un transfer ciudat. Poli l-a cedat definitiv pe Cristea la CSU Craiova si a obtinut la schimb doar imprumutul pana in vara a doi jucatori…