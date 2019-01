Stiri pe aceeasi tema

- Circa 300 de mineri protesteaza la mina Lupeni, parte a Complexului Energetic Hunedoara. Angajații unitații miniere sunt nemulțumiți de condițiile in care se vor realiza concedierile colective. Incepand cu ziua de maine, 28 noiembrie, ar trebui sa demareze o noua etapa de disponibilizari la…

- Rusia a avut o influenta majora in istoria cinematografiei. Va propunem 10 filme rusesti de arta, selectionate in functie de recenziile criticilor de film sau premiile importante castigate.

- Mersul cu spatele ajuta memoria, este concluzia unui studiu realizat recent și publicat in jurnalul Cognition. Potrivit oamenilor de știința de la Universitatea Roehampton din Marea Britanie, persoanele care merg cu spatele au rezultate mai bune la testele de memorie in comparatie cu cele care stau…

- Consiliul Concurentei propune acordarea unor garantii de stat pentru a facilita refinantarea creditelor populatiei, in cazurile in care valoarea proprietatilor a scazut, a declarat, joi, presedintele institutiei, Bogdan Chiritoiu, intr-o conferinta de profil.

- Adrian Porumboiu l-a criticat pe Alexandru Mitrița, capitanul și golgeterul celor de la CSU Craiova, care a primit doua "galbene" in decurs de 5 minute, la meciul cu Sepsi, 1-1. (Detalii AICI) "Gesturile lui Mitrița sunt de neacceptat pentru un capitan. Nu poți sa te enervezi așa și sa ai mofturi in…

- Carmen Bruma și Bucovina susțin mișcarea și viața sanatoasa, in general, și te indeamna și pe tine sa faci sport, indiferent de cat de aglomerat sau obositor este programul tau zilnic. Astazi, Carmen ne arata cum ne putem lucra mușchii din zona pelvina, chiar inainte de culcare. Doar 3 minute sunt…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat joi ca romanii au fost intotdeauna un popor unit si, in Anul Centenar, ar trebui avut in vedere acest aspect, pentru ca o societate divizata nu este un lucru bun. "Noi, intotdeauna, am fost un popor unit si acum, in An Centenar, ar trebui sa avem in vedere acest…

- Franta este una dintre tarile care si-au lasat amprenta asupra evolutiei cinematografiei mondiale. Va propunem spre vizionare 10 filme frantuzesti care sunt foarte bine cotate de critici, chiar daca, in unele cazuri (cum ar fi unele filme de-ale lui Jean Renoir), la momentul lansarii, nu au fost bine…