- Economistul liberal Florin Citu sustine ca, in medie, salariile bugetarilor sunt duble fata de cele din sectorul privat, majoritatea angajatilor din sectorul public comportandu-se ca si cum ar fi castigat la loterie bonusuri „pe viata”.

- Vladimir Turcan, deputat socialist controversat din anturajul lui Igor Dodon, ex-ministru de Interne, ex-deputat din partea PCRM, condus de Vladimir Voronin, a fost ales in functia de presedinte al Curtii Constitutionale. Acest fapt a starnit un val de critici in societate. Jurnalisti, politicieni din…

- Calin Popescu Tariceanu ar putea sa retraga ALDE de la guvernare, fiind dezamagit de modul in care premierul Viorica Dancila conduce executivul. Dancila a anunțat ca i-a evaluat pe miniștrii ALDE și ca ii va comunica omologului sau care este rezultatul analizei.”Am facut evaluari, voi propune…

- Premierul a declarat, joi, ca vor aproba mai multe masuri pentru ca toti pacientii sa aiba acces la medicamente si servicii performante. Viorica Dancila a mai declarat ca pacientii cu afectiuni grave care nu pot fi tratate in sistemul public sa beneficieze de decontarea tratamentelor in strainatate.…

- The intention of the Ministry of Finance to award bonus pay for unsafe working conditions only to certain categories of public employees discriminates against culture and media employees subjected to risk factors confirmed by public institutions, the FAIR-MediaSind cultural sector and mass-media…

- Parisul sfideaza Italia în doua miscari. Primaria capitalei franceze i-a conferit cetatenia de onoare Carolei Rackete, dupa manevrele sale în portul din Lampedusa aflata la comanda unei nave cu 42 de migranti la bord si si-a deschis portofelul pentru a subventiona noi misiuni pentru salvarile…

- Valeriu Rachita se va desparți zilele urmatoare de ACS Poli Timișoara, echipa pe a carei banca tehnica a fost instalat in iarna și pe care nu a reușit sa o mențina in eșalonul secund. Timișorenii au pierdut in ultima etapa de campionat, 1-3 la București, in disputa cu Daco-Getica. Mai mulți jucatori…

- In urma cu doua luni de zile, actorul Nicolas Cage surprindea pe toata lumea cand isi unea destinele cu make-up artistul Erika Koike, cu 20 de ani mai tanara. Dragostea nu avea sa tina foarte mult, defapt deloc.