Zece etaje, spatii comerciale si restaurante la parter: Fostul consilier local Virgil Lixandru va supraetaja blocul pe care il ridica in Mamaia Nord

SC Euro Vial Residence SRL, controlata de fostul consilier local PNL Ion Virgil Lixandru, intentioneaza sa modifice imobilul pe care il ridica in Mamaia Nord. Euro Vial Residence SRL a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta acord de mediu pentru proiectul privind supraetajarea unui bloc ridicat in Mamaia Nord. Mai exact, este vorba despre proiectul "Supraetajare cu un nivel in limita a 20 din suprafata desfasurata conform Legii 50 1991, proiect autorizat cu AC 3490 2019 ...