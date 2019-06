Zece echipe din România şi Serbia se întrec la concursul "Poliţistul bucătar" "Cele zece echipe inscrise, venite din Timis, Arad, Caras-Severin si Vrset - Serbia, vor pregati pe timpul celor sase ore de concurs, unul sau mai multe preparate originale, placute la gust si cu aspect deosebit, cu care sa convinga juriul ca merita sa castige un loc pe fruntas. Primele trei echipe castigatoare vor fi premiate cu diplome si premii speciale, oferite de organizatori. Astfel, vrem sa aratam ca politistii se pot intrece si intr-un concurs culinar. Speram ca toata lumea sa se simta bine si ma bucur ca putem socializa", a declarat liderul sindical Gheorghe Obisteoiu. Concurentii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

