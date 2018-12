Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate dintre romani considera ca George Enescu a avut cel mai mare impact pozitiv asupra muzicii romanesti din ultimii 100 de ani, arata un studiu realizat pentru postul de televiziune History. In plus, respondentii considera ca literatura este dominata de Mircea Eliade, in timp ce Henri Coanda…

- Filmul documentar "Muzica ranilor de razboi", care prezinta personalitatea lui George Enescu intr-o ipostaza inedita, va fi proiectat in premiera saptamana viitoare, pe 27 noiembrie. Realizat in cadrul unui proiect al Asociatiei pentru Educatie si Sanatate "Mens Sana", finantat de Ministerul Culturii…

- N.D. La sfarsitul acestei saptamani, un eveniment inedit va avea loc la Castelul Peles. Maine, de la ora 16.00, laureații Concursului Internatioanl “Romania” organizat la Tokyo, de Romanian Music Society in Japan, vor prezenta in fața iubitorilor artei sunetelor un program deosebit de spectaculos. Potrivit…

- Deja celebra trupa tribut Brass Against, vine in premiera in Romania duminica pe 3 februarie 2019 la Hard Rock Cafe sa prezinte publicului din Romania, cunoscutele piese Rage Against The Machine dar si alte preluari cantate la tromboane, trompete si alte instrumente de alama, alaturi de o chitari, tobe,…

- Dirijorul Horia Andreescu revine in luna octombrie la Iasi pentru a inaugura integrala Brahms-Schumann pe care si-a propus-o alaturi de Orchestra Filarmonicii „Moldova” din Iasi in aceasta stagiune. In seara de 12 octombrie, de la ora 19, in primul episod al Integralei concertelor și simfoniilor…

- 450 de milioane de hard disk-uri de 1TB, stocate intr-un gram de ADN, totul la un cost de intretinere de doar 10 E pe an – este alternativa la serviciile de stocare digitala propusa de Alexandru Liviu BRATOSIN, Petru MOLLA si Mihnea Vlad BOJIAN, elevi care urmeaza cursurile Liceului Francez din Bucuresti.…