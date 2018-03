Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin zece civili au fost ucisi, in noaptea de joi spre vineri, in raiduri aeriene impotriva enclavei Ghouta de Est, fieful rebelilor vizat de aproape o luna de o ofensiva distrugatoare a regimului sirian, a indicat vineri Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Potrivit…

- Rusia este "complice" la atrocitatile comise de regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad deoarece in mod "deliberat" alege sa incalce termenii acordului de armistitiu din zona Ghouta de Est, a declarat Dana White, purtatoarea de cuvant a Pentagonului.

- Fortele regimului sirian isi continuau duminica ofensiva impotriva zonei rebele din Ghouta Orientala, dupa ce a izolat Douma, unul din marile orase ale acestui fief al insurgentilor vizat de 20 de zile de o actiune militara care a facut peste 1.000 de victime in randul civililor, relateaza AFP.…

- Miercuri noapte, cel putin 60 de persoane au suferit dificultati respiratorii in localitatile Saqba si Hammouriye dupa loviturile aeriene, a declarat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Potrivit ONG-ului, raidurile au fost efectuate de aviatia regimului si a Rusiei, un…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut luni omologului sau rus Vladimir Putin 'sa ia masuri reale si concrete' pentru ca regimul sirian sa 'accepte fara ambiguitate' armistitiul in enclava rebela Ghouta Orientala, relateaza AFP. Intr-o convorbire telefonica, Emmanuel Macron i-a solicitat…

- Fortele guvernamentale siriene au preluat sâmbata controlul asupra aproximativ 10% din enclava rebela Ghouta, de lânga Damasc, potrivit organizatiei neguvernamentale Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP. Bombardamentele asupra altor zone din…

- Fortele guvernamentale siriene au lansat miercuri ofensiva terestra asupra enclavei rebele Ghouta de langa Damasc, informeaza Reuters din surse de ambele parti.Dupa 11 zile de bombardamente soldate cu sute de morti, in ciuda planului Rusiei privind un armistitiu zilnic de cinci ore, trupele…

- Fortele regimului Bashar al-Assad au lansat, miercuri, o ofensiva terestra impotriva rebelilor din Ghouta de Est, regiune situata in apropierea Damascului, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Rusia nu indeplinește obligațiile sale de garant al distrugerii stocurilor de arme chimice ale Siriei, a declarat ambasadorul SUA pentru dezarmare, Robert Wood, la conferința de la Geneva. Inaltul oficial american a menționat ca Moscova nu impiedica incercarile guvernului Bashar al Assad de a folosi…

- Washingtonul a indemnat luni Moscova, mare aliat al regimului Bashar al-Assad, sa actioneze pentru a pune capat ofensivei asupra regiunii Ghouta Orientala, fief al rebelilor situat la portile Damascului bombardat de mai multe zile in pofida apelului unanim al Consiliului de Securitate al ONU pentru…

- In sapte zile de atacuri aeriene si de tiruri de artilerie in Ghouta de Est au fost omorati 519 civili - inclusiv peste 100 de copii - potrivit SOHR.Aceasta zona, ultimul bastion rebel de la portile Damascului, este tinta, de la 19 februarie, a unei operatiuni militare de anvergura a regimului…

- Principalele grupari rebele care controleaza Ghouta Orientala, tinta unei campanii de bombardamente sângeroase a regimului sirian, s-au angajat sa respecte armistitiul umanitar cerut de o rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU, relateaza duminica AFP. Potrivit Observatorului…

- Bombardamentele intensive ale regimului lui Bashar al-Assad asupra fiefului rebel Ghouta de Est, din ultimele sapte zile, au generat un carnagiu pe care comunitatea internationala nu a reusit sa-l opreasca. Peste 500 de civili, inclusiv peste 120 de copii, au fost uciși relateaza AFP, citat de News.ro…

- Rusia a respins, la nivel declarațiilor, in Consiliul de Securitate al ONU rezoluția de armistițiu, inaintata de Suedia și Kuweit, care viza trimiterea urgenta de asistența umanitara in Ghouta Orientala, unde civilii sunt efectiv prinși – sub raidurile regimului lui Bashar al-Assad, intarite de avioanele…

- "Fara sprijinul Rusiei pentru regimul sirian, aceasta situatie si pierderi de vieti omenesti nu ar fi avut loc", a declarat pentru presa purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat american, Heather Nauert. Cel putin 46 de civili au fost ucisi joi."Asta ne aminteste de responsabilitatea…

- Observatorul Sirian al Drepturilor Omului, organizatie cu sediul in Marea Britanie, a informat ca bombardamentul asupra Ghoutei de Est s-a intensificat duminica seara, fiind ranite 325 de persoane. Ghouta de Est, cel mai mare bastion al rebelilor de langa capitala Damasc, gazduieste aproape…

- Ministrul turc de externe a avertizat luni ca armata turca va lupta cu orice forta guvernamentala siriana ce intra in provincia Afrin din nord-vestul Siriei pentru a-i proteja pe combatantii kurzi din YPG (Unitatile de Aparare a Poporului), informeaza Reuters. "Daca regimul intra acolo…

- "Va amintiti momentul in care Vladimir Putin a castigat razboiul civil din Siria? Era in primavara anului 2016; aflat in vizita in acest stat afectat grav de razboi, presedintele Rusiei le spunea trupelor: «Cred ca misiunea Ministerului Apararii si a fortelor armate ruse a fost indeplinita in totalitate.…

- "Intaririle au fost incheiate, ofensiva asteapta semnalul de incepere", a declarat pentru AFP directorul OSDO, Rami Abdel Rahman. Potrivit acestuia, desfasurarea de noi unitati militare si de soldati, precum si incercuirea intregii zone Ghouta de Est a inceput in urma cu 15 zile. Locuitorii Damascului…

- În jur de 3.000 de ruși, aflați sub contract cu compania privata de securitate Wagner, lupta în Siria din 2015, potrivit site-ului rusesc Fontanka, citat de Haaretz. Zeci de astfel de mercenari ar fi fost uciși în urma unui atac eșuat asupra unei baze și rafinarii controlate de…

- Șeful ONU cere incetarea conflictului armat din Siria. Antonio Guterrs, secretar general al Organizației Națiunilor Unite, a cerut sambata stingerea imediata a conflictului armat din Siria. Guterres a declarat ca toate parțile implicate in conflict trebuie sa respecte rezoluțiile și incetarea ”imediata…

- Coalitia coordonata de SUA a lansat, joi, atacuri impotriva fortelor regimului condus de Bashar al-Assad, ca reactie la o ofensiva a militantilor regimului sirian, iar in urma acestora au murit peste 100 de sustinatori ai regimului de la Damsc, a anuntat Armata SUA, relateaza CNN.

- Armata siriana a desfasurat noi sisteme de rachete antiaeriene in proximitatea provinciilor Aleppo si Idlib, a anuntat un comandant al fortelor regimului condus de Bashar al-Assad, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Cel putin 11 civili au murit, vineri, in urma unor bombardamente efectuate de fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebelii din Ghouta de Est, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ula agentiei de presa Reuters.

- Cel putin 28 de oameni au murit in urma unor atacuri aeriene efectuate de catre fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebeli in nord-vestul Siriei, a anuntat, joi, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Reuniunea convocata de Rusia, la Soci, intre reprezentantii societatii civile si politice siriene, a evidențiat disensiunile care sunt de depasit in vederea punerii bazelor unei solutii politice, dupa ce a inceput prin certuri cu privire la steag si strigate, scrie AFP, citat de News.ro . Moscova incearca…

- "Siria condamna minciunile si acuzatiile (...) privind utilizarea de arme chimice", a spus o sursa din cadrul Ministerului de Externe de la Damasc, citata de agentia oficiala de presa SANA.Luni, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a acuzat fortele proregim de un nou atac…

- Rusia este vinovata de noul atac cu gaze din Siria, a declarat secretarul de stat al SUA Rex Tillerson, potrivit Politico.Luni, guvernul președintelui sirian Bashar al-Assad a folosit gaze otravitoare impotriva civililor.

- "Atacurile precise au reprezentat rezultatul pregatirii ample din partea serviciilor de informatii pentru confirmarea unui sediu al gruparii Stat Islamic si al unui centru de comanda si control, intr-o locatie ocupata exclusiv de Stat Islamic in Valea Eufratului", se arata intr-un comunicat al comandamentului…

- Rusia, aliata a regimului sirian al presedintelui Bashar al-Assad, poarta ''responsabilitatea'' pentru atacurile chimice in Siria, a declarat marti la Paris secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, citat de AFP. ''Chiar ieri, peste 20 de civili, in majoritate copii,…

- Rusia a cerut enclavei kurde de la Afrin, din nord-vestul Siriei, sa treaca sub controlul Damascului, pentru a evita astfel atacurile armatei turce, transmite Associated Press, cu referire la trei reprezentanți ai YPG (Unitatile kurde de auto-aparare). In special, agenția il citeaza pe Badran Cia, consilier…

- Ministerul de externe de la Damasc a condamnat sambata ofensiva Turciei impotriva kurzilor din Afrin, in nordul Siriei, si a dezmintit afirmatiile guvernului de la Ankara potrivit carora autoritatile siriene au fost informate inaintea atacului. Siria a cerut comunitatii internationale sa opreasca…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut joi Consiliului de Securitate al ONU sa relanseze eforturile pentru a-i pedepsi pe responsabilii de atacurile chimice din Siria dupa veto-urile ruse din noiembrie privind continuarea anchetelor internationale, in timp ce ambasadoarea SUA la ONU,…

- Nasr Hariri, negociatorul sef al opozitiei siriene, a cerut, marti, SUA si UE sa intervina pentru a intesifica presiunile asupra regimului condus de Bashar al-Assad, Rusiei si Iranului pentru ca acestea sa se intoarca la negocieri pentru incheierea conflictului din Siria, relateaza site-ul Reuters.

- Loviturile, efectuate duminica in mai multe zone din sud-estul provinciei Idlib, au costat viata a 11 persoane din aceeasi familie in apropiere de Sinjar, potrivit OSDO.Fortele regimului au cucerit duminica aceasta localitate situata la 14 km de aeroportul militar din Abu al-Duhur, urmatoarea…

- Un total de 1.939 de persoane, dintre care 700 civili, si-au pierdut viata in luna decembrie in razboiul din Siria, conform Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), care a precizat ca, potrivit calculelor sale, este cifra cea mai scazuta de morti, inregistrata intr-o luna, in 2017,…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian, Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, ca Rusia va continua sa sustina Siria in incercarea de a-si apara suveranitatea, a anuntat Kremlinul, potrivit News.ro.

- Jihadistii Statului Islamic 'par sa se deplaseze in deplina impunitate in teritoriile controlate de regim, ceea ce arata ca acesta este, in mod clar, reticent sau incapabil sa invinga Daesh', le-a declarat jurnalistilor prezenti la Pentagon generalul britanic Felix Gedney, unul din responsabilii…

- Zeci de grupari ale insurgentilor sirieni au respins apelul Moscovei in vederea organizarii unui summit de pace luna viitoare, impreuna cu reprezentanti ai regimului de la Damasc, in Rusia, informeaza AFP. Rusia si Iran – aliatii cu greutate ai presedintelui Bashar al-Assad – si Turcia, care ii sustine…

- Acordul prevede extinderea facilitatii navale de la Tartous, singura baza navala a Rusiei in Mediterana, si ofera navelor militare ale Rusiei acces in apele si porturile siriene, a declarat pentru RIA Viktor Bondarev, seful comisiei pentru securitate si aparare din Consiliul Federatiei (camera legislativa…

- Rusia, Turcia si Iranul au propus vineri, la finalul negocierilor de la Astana, o reuniune a regimului sirian si rebelilor, la sfarsitul lui ianuarie, in statiunea balneara rusa Soci, in vederea unei avansari catre o solutie politica, relateaza AFP.La o saptamana dupa esecul reuniunii de la…

- Acordul semnat la Damasc pe 18 ianuarie de catre Rusia si Siria si care urmeaza sa fie ratificat saptamana viitoare de catre senatorii rusi - marcheaza vointa Moscovei de a mentine pe termen lung o prezenta militara in Siria, in pofida anuntarii recente a unei retragerii partiale. Guvernul…

- 'Discutiile intre Serghei Lavrov si Boris Johnson vor avea loc la 22 decembrie', a precizat ministerul rus, citat de agentia Interfax.Aceasta este prima vizita a unui ministru britanic la Moscova in ultimii peste cinci ani, Londra fiind unul dintre cei mai puternici sustinatori ai sanctiunilor…

- Organizatiile de presa din Orientul Mijlociu au anuntat in urma cu doua saptamani posibilitatea ca Beijingul sa trimita in Siria doua unitati de trupe speciale, iar zilele acestea presa apropiata de Teheran a confirmat sosirea in baza din Tartous a unitatii de elita „Tigrii Noptii”.