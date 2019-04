Stiri pe aceeasi tema

- Hagi a declarat duminica, in cadrul unei conferinte de presa, ca faptul ca Razvan Marin a semnat cu Ajax Amsterdam inseamna ca la Academia pe care a infiintat-o s-a muncit bine. "Pentru noi e un lucru fantastic, un lucru extraordinar. Un jucator crescut, format de Pigulea in Bucuresti, dupa aceea dezvoltat…

- Procesul dintre procurorul general Augustin Lazar și Ministerul Justiției, derulat la Curtea de Apel Alba Iulia, un nou termen, pe 23 aprilie 2019. Judecatorul a constatat ca procedura de citare a unuia dintre cei trei intervenienți nu a fost indeplinita corect. Termenul nou, acordat de judecator, este…

- Chirurgul cardiovascular Gabriela Cozmanciuc a explicat, pentru Libertatea, ce inseamna pericardita hemoragica, afectiunea de care sufera Ion Iliescu si de ce acesta a fost transportat de urgenta la Institutul de Boli Cardiovasculare „C. C. Iliescu”. „Daca el a fost la Elias si, in urma ecografiei,…

- Neacordarea prioritații a provocat un nou incident in sensul giratoriu aflat in Piața Centrala a Municipiului Targu Jiu unde doua mașini s-au ciocnit. Din fericire s-au inregistrat doar pagube materiale. Articolul FOTO: Un nou incident in sensul GIRATORIU din Piața Mare! apare prima data in GorjDomino…

- Un accident de circulație produs in sensul giratoriu din apropiere de Auchan, in cartierul Iris. Un autoturism marca Dacia a patruns in sensul giratoriu, fara sa acorde prioritate unui alt autoturism, care l-a lovit in plin, conform martorilor. Șoferii au comentat imaginile pe grupul Info Trafic…

- Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj bizar, la Bruxelles, dupa o intrevedere cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Sensul dorit al declarației este greu de analizat acum, mesajul Vioricai Dancila trecand imediat drept gafa anului. Viorica Dancila a mai reușit miercuri sa inventeze…

- Se spune ca iarna este momentul pentru confort, pentru mancare buna și caldura, pentru atingerea unei maini prietenoase și pentru o discuție langa foc, poate și pentru un vin fiert la lasarea serii. Pentru Alex George Oprea iarna inseamna mai mult. Inseamna oportunitatea realizarii unor fotografii cu…

- Așa cum alimentația și sportul pot produce rezultate spectaculoase pentru corpul și sanatatea ta generala, același lucru il putem spune și despre odihna. Deseori, somnul este sacrificat pentru a putea duce la bun sfarșit toate problemele care te preseaza, profesionale sau personale, iar efectele, deși…