- Organizatorii festivalului Awake ii incurajeaza pe tineri sa voteze la alegerile europarlamentare de pe 26 mai oferindu-le beneficii in cadrul evenimentului. Intr-o declaratie pentru Adevarul, belgianul Guido Jannsens, unul dintre organizatori, a explicat cum a luat nastere aceasta idee.

- Gradinița joaca un rol important in educația copilului și in integrarea sa in colectivitate. Il ajuta pe copil sa deprinda primele aptitudini de care va avea nevoie la școala. Cu toate ca se tot vorbește despre importanța gradiniței in viața copilului, exista mulți parinți care se intreaba daca este…

- Fundația Orange deschide concursul de selecție a 10 școli gimnaziale din mediul rural care vor fi incluse in programul de educație digitala – Digitaliada, incepand cu anul școlar 2019-2020. Selecția școlilor se va face in trei etape, iar prima etapa se desfașoara online in perioada 7-31 martie 2019,…

Liberalii vor ca si angajatii din privat sa primeasca de la stat vouchere de vacanta.„Alaturi de senatorul PNL de Vrancea Catalin Toma, am inițiat și...

- Cel mai performant observator astronomic din Romania ar urma sa fie amenajat in orasul Odobesti, judetul Vrancea, iar primarul Daniel Nicolas spune mai multe universitati din vestul Europei s-au aratat deja interesate de un parteneriat cu autoritatile pentru a putea lucra pe aparatura de ultima generatie…

- Un aparat performant pentru evaluarea masei osoase și detectarea osteoporozei inca din fazele incipiente, cumparat de Primaria Bacau in 2011, a stat ascuns intr-o magazie, nefolosit pana acum. Aparatul a costat aproape 1,5 miliarde de lei vechi și a fost cumparat pentru a dota viitorul spital municipal.…

- Intr-o economie slab capitalizata, cu peste 80% dintre companii care traiesc de pe o zi pe alta, fara rezerve financiare și cu acces limitat la finanțare, "vortexul financiar" din acest inceput de an a prins pe picior greșit mare parte dintre firmele din Romania. Potrivit unui sondaj realizat…

- Bogat in vitamina C, fibre si antioxidanti, kiwi este inconfundabil atat datorita formei si culorii, cat si a gustului delicios. Mai mult, acest fruct a fost numit de catre nutritionisti ”fructul perfect”. Iata ce beneficii ne aduce consumul de kiwi. Kiwi este cunoscut pentru continutul bogat in vitamina…