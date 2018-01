ZECE abilităţi pe care angajatorii le vor căuta în 2020 Dezvoltare profesionala: nu este intotdeauna clar la ce sa te concentrezi. Ar trebui sa te duci la un bootcamp de codificare? Sa investiți intr-un curs de marketing in social media? Sa participați la un curs de comunicare? Ce ar trebui sa faceți pentru a va ajuta sa excelați la actualul loc de munca - sau sa va pregatiți pentru urmatorul? Forumul Economic Mondial a chestionat recent 350 de directori din 9 industrii si 15 din cele mai mari economii din lume pentru a genera raportul “Viitorul locurilor de munca”. Intenția raportului a fost de a anticipa modul in care progresul tehnologic va transforma… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Cum obții adeverința de vechime in munca 2018, actul cu care poți dovedi cat ai lucrat la angajatorii tai De mai mulți ani, evidența muncii se face in format electronic, cu ajutorul Registrului general de evidența a salariaților, astfel ca nu mai exista carnete de munca. Totuși, atunci cand au nevoie,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 551 locuri de munca vacante. Cele mai multe sunt in Spania – 164 locuri de munca, astfel: 150 agricultor, 10 sudor, 3 tehnician, un montator st...

- Conform AJOFM Buzau oferta locurilor de munca pentru buzoieni cuprinde, la data de 2 ianuarie 2018, 330 de locuri de munca. Director general, economisti, muncitori calificati dar si muncitori necalificati sunt posturi disponibile care se regasesc in oferta. Angajatorii vin in intampinarea angajatilor…

- Mirel Radoi l-a criticat pe Harlem Gnohere, dupa ce atacantul de la FCSB a fost eliminat in ultima partida jucata de roș-albaștri in 2017, 2-0 pe teren propriu cu Viitorul. Radoi este de parere ca absența lui Gnohere in urmatoarele trei etape i-ar putea costa titlul pe cei de la FCSB, in condițiile…

- Deputatul Varujan Pambuccian susține (pe Facebook) ca, in urmatorii zece ani, dezvoltarea asumata și accelerata a științei și tehnologiei va produce, inevitabil, o schimbare esențiala a speciei umane. De asemenea, reprezentantul armenilor in Parlament avertizeaza ca rezultatele mai mult decat pozitive…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei EURES, peste 1.000 de locuri de munca, cele mai multe in Portugalia, Spania, Germania și Malta. Conform Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Portugalia sunt disponibile…

- "Oamenii au nevoie de sinceritate, de prietenie", a spus parintele Necula. "Cel mai mare pacat pe care l-au facut cei care ne-au condus a fost sa ne fure zambetul", a mai spus parintele in cadrul emisiunii moderate de Ionuț Cristache. De asemenea, parintele Necula a spus ca ar trebui sa ne…

- Romanii plecati sa munceasca in tari din UE nu isi vor mai pierde dreptul de rezidenta in cazul in care raman fara loc de munca, a decis Curtea de Justitie a UE. Aceeasi va fi situatia si pentru romanii care sunt lucratori independenti. CJUE a luat aceasta decizie in cazul unui cetatean…

- Robotii si automatizarea vor cauza o schimbare economica majora in urmatoruii 13 ani, lasand fara loc de munca 800 de milioane de oameni, pana in 2030, anunta un studiu realizat de firma McKinsey, potrivit Business Insider. Natiunile Unite estimeaza ca populatia lumii va ajunge la 8,5 miliarde…

- Zodia care va avea multe de caștigat la final de an: toate lucrurile bune i se vor intampla! GEMENI: Nativii acestei zodii vor avea șanse foarte mari sa gaseasca o noua sursa financiara, iar relațiile profesionale de la actualul loc de munca iți vor oferi oportunitați noi și favorabile.…

- CHIȘINAU, 19 dec – Sputnik. Rudele vameșilor moldoveni ar putea ramâne fara locul de munca în urma unor modificari la Legea cu privire la Serviciul Vamal. Proiectul urmeaza sa fie votat de deputați în lectura finala la una dintre ultimele ședințe ale sesiunii de toamna-iarna,…

- Conform datelor centralizate de Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), Portugalia a suplimentat numarul de locuri de munca, in special cele disponibile in sectorul agricol, astfel incat la aceasta ora mai sunt disponibile 330 de locuri de munca pentru culegatori de zmeura, mure si…

- Papa Francisc spune, intr-o emisiune televizata, ca trebuie evitat ''dialogul cu Satan'', ''o persoana'' foarte inteligenta, care are o mare putere de convingere, informeaza AFP.Satan personifica ''raul, nu incertitudinea'', explica papa Francisc intr-un fragment din aceasta emisiune, ''nu…

- FCSB și Viitorul se vor duela duminica, de la ora 20:00, in ultima etapa a acestui an. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Meciul va fi unul extrem de important pentru formația roș-albastra. Daca va pierde iar cu Viitorul, care a batut-o in tur…

- Angajatorii romani sunt cei mai optimiști din regiune in ceea ce privește activitatea de angajare in intervalul ianuarie – martie 2018. In mai multe domenii, sunt prognozate cresteri ale numarului de salariati, potrivit unui studiu ManpowerGroup privind Perspectivele Angajarii de Forța de Munca. Previziunea…

- Angajatorii romani sunt cei mai optimiști din regiunea EMEA in ceea ce privește activitatea de angajare in intervalul ianuarie - martie 2018, alaturi de cei sloveni, potrivit celei mai recente ediții a studiului ManpowerGroup privind Perspectivele Angajarii de Forța de Munca, remis marți AGERPRES.…

- Chiria este atat de scumpa in regiunea Bay Area, din San Francisco, incat o firma de avocatura, cu sediul in Houston, a achizitionat un avion cu noua locuri pentru a transporta avocatii la clientii din Bay Area o data pe luna.

- BERBEC: Berbecii sunt prudenți azi și se gandesc de „n” ori inainte de a face ceva pentru a nu greși. Sunt atenți mai ales la investițiile pe care trebuie sa le faca, ca nu cumva sa risipeasca tot ce au agonisit și așa și trebuie, nu-i așa? TAUR: Azi sunt favorizate impacarile…

- Sute de milioane de locuri de munca ar putea fi pierdute in favoarea automatizarii in urmatorul deceniu, dar acest lucru nu va insemna neaparat sute de milioane de someri. Noile tehnologii vor duce la crearea unor noi locuri de munca, pentru care va fi insa nevoie de noi abilitati. Intre 400…

- Banii constituie unul din mijloacele care, inevitabil, dicteaza nivelul de trai al oamenilor, bunastarea materiala. Fiecare persoana este tentata sa-și sporeasca câștigurile, acest lucru fiind de altfel unul dintre atuurile marilor oamenilor de succes. Din pacate, nu toți…

- Iata 8 lucruri care te vor face mai fericit decat crezi. Minte sanatoasa si corp sanatosFara dureri de cap sacaitoare, fara raceli constante, fara dureri musculare permanente, viata pare mai frumoasa, nu-i asa? O minte sanatoasa intr-un corp sanatos inseamna sa vezi viata in culori mai…

- Ce locuri de munca sunt in cel mai mare pericol? Mai ales mediile predictive cu indeletniciri ce implica efort fizic, cum ar fi operatorii din fabrici sau lucratorii din fast-food. In pericol sunt si locurile de munca legate de colectarea datelor si procesarea lor. Sunt insa si domenii unde riscul este…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, susține ca firmele ar trebui sa angajeze mai mulți romani in loc sa ceara deschiderea granițelor pentru muncitorii straini. ”Aș vrea sa va spun unele lucruri care sunt bine de știut: va trebui sa-i platiți cu salariul mediu pe economie, adica nu cu 1.450 de lei,…

- Mihai Sora a declarat, sâmbata, la Alba Iulia, ca prima si a doua grija a guvernantilor ar trebui sa fie pentru cei pe care îi guverneaza, fiind întrebat de jurnalisti care ar trebui sa fie obiectivul românilor si conducatorilor lor la 100 de ani de la Marea Unire. ”Sa…

- "Romsilva va asigura transferul contributiilor sociale catre angajati. Practic, angajatii regiei nu vor pierde la salariu. Avem deja simulari facute. Conform procedurilor legale, in aceasta etapa se desfasoara negocierile intr-o comisie a RNP si o comisie a sindicatului pentru intocmirea unui act…

- Un nou proiect de lege prevede ca țaranii ce muncesc cu ziua vor semna contracte de munca. Noua conditie, prevazuta de un proiect de lege elaborat de Ministerul Sanatatii si Muncii, a fost aprobat astazi in prima lectura de Parlament. Potrivit documentului, zilierii vor putea incheia contracte cu…

- Angajatorii vor fi obligati ca intr-o luna sa modifice contractele de munca, in vederea transferului contributiilor catre angajati. Si trebuie sa inceapa negocieri colective pentru acte aditionale la contractele salariatilor.

- Angajatorii spanioli ofera 800 de locuri de munca, in domeniul agricol, dintre care 200 de posturi pentru cupluri si 400 de locuri de munca pentru femei cu varsta cuprinsa intre 18-50 de ani. Durata contractelor de munca este de aproximativ 3 luni cu data estimata de incepere 15 februarie 2018 si salariul…

- Trei zodii cu ghinion: BALANȚA: Daca anul 2017 a fost un an ok pentru acești nativi, anul urmator le va aduce o mulțime de cumpene acestor nativi, scrie estisuperba.ro. Balanțele se vor confrunta cu o pierdere semnificativa. Poate sa fie vorba despre o persoana draga sau de locul de…

- Veste excelenta pentru romanii care sunt in cautare unui loc de munca! Angajatorii au anunțat ca scot 1.927 de locuri de munca pentru toți cei care iși doresc sa caștige bani lucrand in strainatate.

- Angajatorii din Spatiul Economic European au 1.927 de locuri de munca vacante in reteaua Eures, cele mai multe fiind in Spania, la cules de capsuni, in Portugalia, la cules de zmeura, si in Danemarca, la cules de mazare. De asemenea, angajatorii din Marea Britanie cauta 100 de muncitori in fabrica,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera botosanenilor in cautarea unui job in strainatate, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.937 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza:

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a lansat mai multe ghiduri privind accesarea fondurilor europene in valoare totala de 550 de milioane de euro pentru firmele care vor sa angajeze șomeri și tineri, in special din mediul rural, a declarat, luni, secretarul…

- "Noi avem o creștere de aproape 6%, aceasta creștere economica trebuie sa se simta in buzunarul cetațeanului. In mod normal, veniturile ar trebui sa creasca, pentru ca rostul unei creșteri economice este sa imbunatațeasca viața oamenilor crescandu-le veniturile. Or, Guvernul acesta se lauda ca nu…

- Trei agenți economici din județul nostru au incheiat, in luna octombrie, contracte de stagiu cu Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea, pentru ocupațiile: medic veterinar, inginer geodez și inginer mecanic. Acești angajatori au incadrat, pentru perioada de stagiu, absolvenți…

- Angajatorii care doresc sa angajeze ucenici au indatorirea sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, in a caror raza teritoriala isi au sediul, respectiv domiciliul, locurile de munca vacante care pot fi ocupate prin incheierea de contracte de ucenicie, in termen de 5 zile de…

- Angajatorii din Romania ar trebui sa foloseasca forta de munca disponibila din Romania inainte de a aduce imigranti, pentru ca tara are in continuare un numar destul de redus de salariati in comparatie cu totalul populatiei apte de munca.

- Angajatorii din Romania ar trebui sa foloseasca forta de munca disponibila din Romania inainte de a aduce imigranti, pentru ca tara are in continuare un numar destul de redus de salariati in comparatie cu totalul populatiei apte de munca. „Cred ca in Romania inca sunt multe de facut la nivel…

- AJOFM are 522 de locuri de munc vacante. Denumire ocupatieConditii de ocupareDenumire angajatoranalist programatorstudii superioare de specialitatevechime minim 1 anBIBLIOTECA JUDETEANA PANAIT ISTRATIPiata Poligon nr. 4 tel 0239619590Termen depunere dosare 31.10.2017 Concurs 09.11.2017Persoana ...

- BERBEC Faceti schimbari importante in viata dvs., mai ales pe plan sentimental. Sanse de reusita la locul de munca sau in afaceri. Sunt favorizate si intalnirile cu prietenii. Nu va neglijati partenerul de viata. Sunteti nemultumit de situatia financiara, dar nu se intrevad motive serioase de ingrijorare.…

- Veste buna pentru persoanele cu dizabilitati din judetul Arges Vineri, 3 noiembrie, anul curent, la sediul AJOFM, va fi organizata o bursa speciala. Bursa se adreseaza persoanelor care au vulnerabilitati si nevoie de un loc de munca. Evenimentul este organizat de AJOFM Arges in colaborare…

- "Vreau sa traiesc si sa muncesc alaturi de oameni, asa ca am nevoie sa-mi exprim emotiile ca sa-i inteleg pe oameni si sa le castig increderea. Vreau sa-mi folosesc inteligenta artificiala ca sa-i ajut pe oameni sa traiasca mai bine, cum ar fi sa gandesc locuinte mai inteligente, sa construiesc orase…

- Viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene ar trebui sa asigure o abordare echitabila intre noile prioritati si politicile europene traditionale, care au contribuit deja la cresterea economica...

- "Niciodata sa nu spui niciodata". Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a reconfirmat intenția Partidului Democrat de a face coaliție in viitorul Legislativ doar cu partidele pro-europene.

- Accidentele de munca produse in cadrul firmei trebuie anunțate la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM). Angajatorii sunt obligați, prin Legea securitații și sanatații in munca (Legea nr. 319/ 2006), sa anunțe autoritaților orice eveniment medical care se produce in cadrul firmei, indiferent daca…

- Un candidat care cunoaste limbajul de programare Java si care are intre unu si trei ani de experienta profesionala primeste un salariu net cuprins intre 1.500 si 2.000 de euro net pe luna, potrivit datelor furnizate de compania de externalizare de servicii de HR Smartree Romania. Zf.ro scrie ca nivelul…

- Putini oameni pot spune cu mana pe inima ca au jobul perfect. Iar cei care nu l-au gasit inca trebuie sa se inarmeze cu rabdare. Atunci cand esti in cautarea unui loc de munca trebuie sa te gandesti ce salariu vrei sa primesti, ce responsabilitati vrei sa-ti asumi si daca pozitia pe care o vei ocupa…

- Ucenicia reprezinta formarea profesionala realizata la locul de munca, in baza unui contract de ucenicie, organizata la inițiativa angajatorilor de furnizori de formare profesionala autorizați in condițiile legii. Prin Legea nr.164/2017 au fost aduse o serie de modificari Legii nr.279/2005 care reglementeaza…