- Incepe Simfonia Lalelelor! Afla programul complet. ”Simfonia Lalelelor, eveniment emblematic pentru orașul nostru, se apropie cu pași repezi, iar pregatirile sunt in toi. Ediția de anul acesta, a 42-a, va aduce, din nou, bucurie și incantare in sufletele piteștenilor și ale vizitatorilor veniți din…

- O sansa pentru cei mai talentati fotografi argeseni: concursul „Simfonia Lalelelor prin ochii tai”, ediția I. Primaria Municipiului Pitești, prin Centrul Cultural Pitești, organizeaza, in perioada 12-16 aprilie 2019, prima ediție a Concursului de Fotografie, intitulat “Simfonia Lalelelor prin ochii…

- De peste 15 ani, copiii de la scolile si gradinitele din Pitesti defileaza in fata unei tribune cu oficiali la ”Simfonia Lalelelor”, cea mai mare expozitie florala din Romania. Anul trecut, au facut ocolul tarii imaginile cu o fetita pusa sa stea in cap in fata premierului Dancila.

- La editia din acest an a Simfoniei Lalelelor (12-14 aprilie) pana acum au confirmat prezenta la eveniment amabasadorii din Cuba, Belarus, Argentina si Palestina, dar si secretarul ambasadei Republicii Peru la Bucuresti. Vom avea ...

- La editia din acest an a Simfoniei Lalelelor – 12-14 aprilie – s-a stabilit si cine vor fi artistii care vor sustine spectacolul de baza in seara zilei de 13 aprilie (sambata). Este vorba ...

- Hermannstadt si Viitorul se întâlnesc marți în primul meci din sferturile de finala ale Cupei României, de la ora 20:00. Formația din Sibiu a ajuns pâna în finala la ediția de anul trecut a competiției și încearca sa repete performanța și în acest sezon.…

- Fostul președinte Traian Basescu a catalogat drept ”odioasa” ordonanța de urgența a Guvernului prin care sunt modificate legile justiției. Intr-o conferința susținuta vineri la Pitești, senatorul PMP a avertizat ca noua OUG va avea drept consecințe ”punerea sub control politic a...

- In filiala județeana PSD a izbucnit, luni, unul din cele mai mari scandaluri din istoria organizației. Toți membrii filialei PSD Pitești, cea mai puternica organizație din județ, au decis sa-și dea demisia in bloc din toate funcțiile deținute in partid și strang semnaturi pentru schimbarea din funcție…