- Ioan Becali a dezvaluit la Digi Sport, printre altele, intamplari cu mafioți petrecute pe vremea cand locuia la Napoli. Ioan Becali, amintiri din puscarie: "Nu am vrut sa fiu cu pedofili si traficanti, am tinut sa am cu mine evazionisti, la fel ca mine" "Asta este viața! In viața trebuie…

- O femeie s-a sinucis dupa ce cheltuit 36.000 de lire sterline, in doar doua saptamani, și și-a lasat mama fara locuința. Kimberley Wadsworth, de 32 de ani, a primit aceasta suma cash de la mama...

- Sambata a fost o noua zi de proteste la Moscova. In ciuda arestarilor masive – peste 2000 de persoane la 10 august, in cel mai mare protest public din 2012 – lumea continua sa iasa in strada, sfidand masinile cu gratii ce-si asteapta arestatii ridicati in strada si tunurile de apa plasate ostentativ…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava a transmis un comunicat de presa in care arata ca o femeie din localitatea suceveana Dorna Candrenilor care a nascut acasa, dupa care si-a bagat pruncul intr-un sac menajer, este cercetata pentru savarsirea infractiunii de ucidere sau vatamare a nou-nascutului.

- Astazi se implinesc 90 de ani de la evenimentele sangeroase de la Lupeni din data de 6 august 1929. Aceasta zi reprezinta un moment de referința pentru mișcarea sindicala din Romania și din lume. Gloanțele armatei au ucis atunci 22 de mineri, iar alte zeci de ortaci au fost schilodiți pe viața doar…

- In cursul zilei de 27 iunie a.c., in timp ce se indrepta spre casa cu familia, pe strada 1 Decembrie 1918 din Pitesti, plutonierul adjutant Lacraru Constantin Sergiu a observat un barbat cazut in strada, in jurul caruia se stransese multa lume. Instinctul de salvator l-a indemnat sa actioneze imediat…

- Cristina Spatar iși traiește viața cat se poate de discret dupa divorțul de fostul soț. Fosta regina a R&B-ului a ales sa iți țina privata viața personala și sa nu se mai expuna, așa cum facea pe vremuri.