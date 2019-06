Stiri pe aceeasi tema

- Actori – zburatori suspendați de brațul unei macarale uriașe, la zeci de metri deasupra Pieței Victoriei, actori – acrobați dansand vertical pe ziduri rotitoare, sau iluminand platoul din fața Teatrului Național cu ample efecte pirotehnice și iluzii optice, dar, inainte de toate, actori spunand povești,…

- In acest weekend toate drumurile vor duce spre Buzias, acolo unde se va desfasura editia cu umarul V al Festivalului „Zilele Veveritelor”. Manifestarea din acest an este dedicata celor 200 de ani de la actul de infiitare a statiunii care a facut renumit orasul din apropierea Timisoarei. Timp de doua…

- Timișoara este orașul tuturor posibilitaților, cu singura condiție sa ai o ”pila” la primarie. Ultima dovada – astazi, o strada din centrul Timișoarei a fost blocata pentru un eveniment privat la care participanții platesc sa intre, cetațenii fiindu-le interzis de angajații unei firme private de paza…

- Targul de Paști se deschide oficial la sfarșitul acestei saptamani. Primaria Timișoara a informat ca, vineri, 5 aprilie, targul iși deschide porțile incepand cu ora 17.00, in Piața Victoriei, vizavi de Catedrala Mitropolitana. In total, au fost amplasate 50 de casuțe in care se vor comercializa produse…

- O firma care-și desfașoara activitatea in centrul Timișoarei s-a ales cu doua amenzi uriașe, in ultima luna, dupa ce a depozitat deșeuri pe domeniul public. In total, polițiștii locali i-au aplicat doua sancțiuni in valoare de 2.500 de lei fiecare. „Daca in urma cu aproximativ o luna reprezentanții…

- Biserica Catolica din Romania a anuntat, luni, programul Papei Francisc in vizita din Romania, care va avea loc in perioada 31 mai – 2 iunie 2019. In Bucuresti se estimeaza ca pe stradutele de langa „Sfantul Iosif” vor fi cel putin 20.000 de pelerini, iar Suveranul Pontif va merge cu papa-mobilul. „Vineri,…

Daca ai nefericita inspirație sa treci prin zona centrala a orașului de pe Bega in cadrul programului obișnuit, sa zicem 9-17, cu treburi pe la vreo ...