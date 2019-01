Stiri pe aceeasi tema

- Incident pe aeroportul Heathrow din Londra, primul din Europa in privința numarului de pasageri. Decolarile au fost suspendate marți seara aproximativ o ora, dupa ce a fost semnalata o drona in zona de securitate.

- Astazi, mai multe zboruri de pe aeroportul Heathrow din Londra au fost anulate, dupa ce a fost detectata, in zona, o drona. Un eveniment similar s-a petrecut in urma cu mai puțin de o luna, tot in Londra, pe aeroportul din Gatwick.

- Aeroportul londonez Heathrow, cel mai mare din Europa ca numar de pasageri, a anunțat marți ca a anulat zborurile de plecare dupa semnalarea unei drone, la trei saptamani dupa o puternica perturbare a traficului aerian pe Gatwick, din aceleași motive, scrie AFP.

- Compania aeriana olandeza KLM a decis sa anuleze 159 de zboruri europene programate pentru ziua de marti, spre si dinspre aeroportul Schiphol din Amsterdam, din cauza unei furtuni care este programata sa loveasca marti Olanda, transmite Reuters. Din cauza vântului puternic "va fi utilizată…

- Marea Britanie a trimis joi trupe la aeroportul Gatwick de langa Londra, al doilea ca marime din tara, din cauza unei incercari fara precedent de blocare a traficului in apropierea Craciunului, cu ajutorul unor drone mari care au dus la anularea tuturor zborurilor, transmite Reuters.

- Drone vazute zburand pe langa aeroportul londonez Gatwick au dus la oprirea la sol a avioanelor timp de peste 17 ore, creand haos pentur zeci de mii de calatori, autoritațile catalogand incidentul drept o incercare nesabuita de blocare a celui de-al doilea cel mai aglomerat aeroport britanic, transmite…

- Zeci de romani sunt blocati pe cel de-al doilea cel mai mare aeroport din Marea Britanie. Oamenii ar fi trebuit sa urce cu mai bine de 4 ore in urma la bordul unui avion WizzAir cu destinatia...

- Aeroportul londonez Gatwick, al doilea cel mai aglomerat din Marea Britanie, s-a confruntat in noaptea de miercuri spre joi cu o perturbare a orarului zborurilor, dupa informatii ca deasupra aeroportului au fost semnalate doua drone, relateaza dpa si Reuters preluate de Agerpres. Zborurile…