- Aeroportul londonez Gatwick, al doilea cel mai aglomerat din Marea Britanie, s-a confruntat in noaptea de miercuri spre joi cu o perturbare a orarului zborurilor, dupa informatii ca deasupra aeroportului au fost semnalate doua drone, relateaza dpa si Reuters. Zborurile au fost suspendate pana la…

- Rusia si Ucraina se acuza reciproc ca au incalcat legile maritime internationale duminica, dupa ce autoritatile ruse au incercat sa opreasca doua nave de lupta si un remorcher din Ucraina sa navigheze in jurul Crimeei in drumul spre un port ucrainean, relateaza Reuters si BBC.

- Faptul ca una din 200 de persoane din Marea Britanie este fara adapost inseamna o crestere de 4% in mai putin de un an, in pofida angajamentelor guvernului de a reglementa aceasta problema, a anuntat joi organizatia de caritate Shelter, citata de Reuters. Potrivit organizatiei, vina pentru aceasta…

- Italia isi va inchide aeroporturile pentru zborurile neautorizate cu migranti din Germania, a declarat duminica ministrul de interne Matteo Salvini, pe fondul relatarilor ca landul Bavaria ar pregati deportari in masa de migranti in Peninsula, transmit dpa si Reuters. 'Daca cineva,…

- Danemarca. Autoritatile daneze au închis doua poduri si au suspendat traficul feriboturilor spre Suedia si Germania, din cauza unei operatiuni majore, anunta Politia din Copenhaga, citata de site-ul agentiei Reuters.

- Politia daneza a inchis vineri temporar traficul pe doua poduri importante, principala statie feroviara din capitala Copenhaga si serviciile de feribot din Danemarca inspre Suedia si Germania, masuri care survin, potrivit unui ziar suedez, in cadrul unei operatiuni legate de un caz de rapire, relateaza…