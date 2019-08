Zborurile catre Spania ar putea fi intarziate, din cauza fenomenului meteo extrem "DANA"

Romanii care intentioneaza sa calatoreasca in Spania sunt avertizati ca zilele urmatoare in aceasta tara vor avea loc fenomene meteorologice extreme, dar si greve in transporturile aeriene si feroviare.



Potrivit Ministerul Afacerilor Externe, autoritatile spaniole a emis o prognoza de fenomene meteorologice extreme dupa ce, in vestul Peninsulei Iberice, s-a format o depresiune izolata de nivele inalte care se va deplasa peste sudul peninsulei, urmand a se va simti si in zona Balearelor incepand din 28 august.



"Odata cu deplasarea spre zona Marii Mediterane, prognoza indica…