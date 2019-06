Stiri pe aceeasi tema

- in acest context, seful diplomatiei romane 'a reiterat pozitia Romaniei conform careia vointa cetatenilor, exprimata prin vot si reflectata in configuratia politica a Parlamentului, este singura care asigura un proces politic legitim, bazat pe dialog'. De asemenea, ministrul Teodor Melescanu…

- Situatia ramane in continuare tensionata miercuri in Republica Moldova, unde reprezentanti ai guvernului condus de Maia Sandu, sustinut de ACUM si Partidul Socialistilor (PSRM), si cei ai executivului condus de Pavel Filip, sustinut de Partidul Democrat (PDM), se acuza reciproc de uzurparea puterii…

- "Cercetand continutul plicului, am vazut cu uimire propunerile Partidului Democrat fatis antirusesc pentru o modificare a cursului politic al Republicii Moldova, printr-o reorientare spre Rusia si reglementarea conflictului transnistrean pe baza federalizarii Republicii Moldova", a relatat Kozak.Cu…

- Lupta politica pentru conducerea Republicii Moldova a ajuns in faza crizei constituționale, duminica, dupa ce Pavel Filip a fost desemnat președinte interimar al Republicii Moldova de Curtea Constituționala, care a dizolvat Parlamentul. Pavel Filip, care ar fi și premier in exercițiu, a și semnat decretul…

- NATO se declara îngrijorata de criza de la Chișinau și îndeamna partidele parlamentare sa se așeze la masa dialogului, sa-și pastreze calmul și sa dea dovada de reținere. Un mesaj în legatura cu situația de la Chișinau a fost transmis și de Alianța Nord-Atlantica, care subliniaza…

- Președintele Partidului Popular European, Joseph Daul, a felicitat blocul ACUM pentru crearea unui Guvern la Chișinau și pentru asumarea conducerii, transmite Radio Chișinau.Într-o declarație remisa presei, Joseph Daul a spus ca „orice provocari sau folosire a violenței pentru a rasturna…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a plecat joi subit la Moscova, fara vreun anunt public al presedintiei, ulterior aflandu-se ca ar fi insotit in aceasta vizita de lidera Partidului Socialistilor (PS), Zinaida Grecianii, in conditiile in care presa de la Chisinau speculeaza ca aceasta…