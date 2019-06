Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele cu dizabilitati vor beneficia si de transport gratuit cu avionul, daca va fi adoptata o propunere legislativa aflata in dezbatere la Senat, conform avocatnet.ro. Proiectul de lege propune ca persoanele cu dizabilitați sa poata beneficia de gratuitate si la transportul cu avionul in limita…

- Conform unui proiect legislativ inițiat la Senat, persoanele adulte cu orice grad de handicap vor putea beneficia de credit de la stat, in limita a 60.000 de euro, in cadrul unui program derulat prin Autoritatea Naționala a Persoanelor cu Handicap. Proiectul prevede, de asemenea, noi drepturi pentru…

- Abordat de tot mai multe persoane cu dizabilitati, dar recunoscand in acelasi timp inechitatile inregistrate in legatura cu toate tipurile de venituri care au crescut, potrivit majorarilor, senatorul Narcis Ionut Chisalita incearca din nou sa sara in sprijinul celor care, dupa ce ca au avut…

- Fostul viceprimar al Timișoarei, Adrian Orza ii invita pe toți președinții de cartier la dezbaterea legata de Proiectul de Buget al Timișoarei pe 2019. Astfel, cetațenii, care traiesc in zonele orașului, pot sa iși faca auzita vocea direct, in cadrul ședinței, unde sunt așteptați sa expuna problemele…

- Persoanele care au suferit o amputație nu vor mai fi chemate periodic la comisiile de evaluare, potrivit unui ordin de ministru, publicat miercuri in Monitorul Oficial. De asemenea, certificatul de incadrare in grad de handicap va avea valabilitate permanenta in anumite situații. Umilința la care erau…

- ORA DE VARA 2019. In acest an, ora de vara se aplica din 30 martie pana in noaptea de 26 spre 27 octombrie, cand se va reveni la ora oficiala de iarna. Duminica va fi cea mai scurta zi din an, ceasurile fiind date inainte cu o ora. Trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare,…

- Deputatul UDMR Márton Árpád a afirmat în dezbaterile din comisii ca propunerea legislativa "nu doreste sa ia de la nimeni nimic". "Ca orice proiect de lege, poate fi îmbunatatit, modificat (...) Propunerea legislativa care nu doreste sa ia de…

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au decis ca miercuri, incepand cu ora 14,00, plenul reunit al Parlamentului sa reexamineze proiectul bugetului de stat pe anul in curs, ca urmare a cererii presedintelui Iohannis.