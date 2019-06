Zboruri amânate sau anulate pe aeroportul din Sidney Mai multe zboruri au fost amânate sau anulate pe Aeroportul Internațional din Sidney, cel mai aglomerat din Australia, din cauza ceții dense, au anunțat sâmbata dimineața reprezentanții aeroportului, conform Reuters citat de Mediafax. Cel puțin zece zboruri interne au fost anulate sâmbata dimineața, a transmis un purtator de cuvânt al aeroportului. De asemenea, zborurile internaționale au fost amânate cu aproximativ 30 de minute. Reprezentanții aeroportului au transmis ca activitatea va fi reluata în mod normal în jurul prânzului. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

